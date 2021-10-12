***PETKM*** PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi
12.10.2021 16:35
***PETKM*** PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )
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Kredi Derecelendirmesi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Şirketimizin "B" olan yabancı para cinsinden uzun vadeli kredi notunu "B+"ya yükseltmiş bulunmaktadır. Not görünümü durağandır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/969829
BIST
16:271.421
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 4,66
|Açılış
|: 1.409
|
|Önceki Kapanış
|: 1.416
|
1.423
En Düşük
1.408
16:279,0146
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0134
|Açılış
|: 9,0030
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9450
|
9,0404
En Düşük
8,9803
16:2710,4117
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0139
|Açılış
|: 10,3900
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3550
|
10,4719
En Düşük
10,3820
16:27510,43
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 2,70
|Açılış
|: 510,43
|
|Önceki Kapanış
|: 507,73
|
512,30
En Düşük
506,34
BIST En Aktif Hisseler16:27
|PENTA
|192,50
|13.072.614
|% 10,00
|
|MERIT
|23,16
|9.290.010
|% 9,97
|
|KSTUR
|226,20
|586.084
|% 9,97
|
|EKIZ
|6,67
|713.513
|% 9,88
|
|EDIP
|3,81
|38.451.288
|% 9,80
|
|PRKAB
|21,30
|65.013.892
|% -9,97
|
|YEOTK
|76,95
|126.721.616
|% -9,95
|
|YUNSA
|14,34
|71.335.584
|% -9,70
|
|KERVN
|0,64
|2.331.060
|% -8,57
|
|ESCAR
|20,90
|18.528.070
|% -6,78
|
|GARAN
|9,55
|1.324.820.771
|% 1,17
|
|ASELS
|16,44
|1.153.978.944
|% 3,92
|
|THYAO
|13,99
|823.219.910
|% -1,48
|
|SASA
|27,98
|694.975.186
|% 0,65
|
|KRDMD
|6,86
|636.484.741
|% 0,73
|
|YKBNK
|2,43
|580.797.394
|% 0,41
|
|EKGYO
|1,83
|256.629.965
|% 2,23
|
|GARAN
|9,55
|1.324.820.771
|% 1,17
|
|KRDMD
|6,86
|636.484.741
|% 0,73
|
|ODAS
|1,49
|137.707.653
|% -1,97
|
|16:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,0123
|9,0146
|% 0,15
|
|Euro
|10,4070
|10,4117
|% 0,13
|
|Sterlin
|12,2248
|12,2861
|% 0,20
|
|Frank
|9,6463
|9,7044
|% -0,17
|
|Riyal
|2,3955
|2,4075
|% 0,11
|
|16:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.760
|1.760
|5,76
|
|Altın Gr.
|510
|510
|2,68
|
|Cumhuriyet
|3.379
|3.430
|28,00
|
|Tam
|3.363
|3.447
|27,68
|
|Yarım
|1.625
|1.668
|13,39
|
|Çeyrek
|815
|834
|6,69
|
|Gümüş.Ons
|22,50
|22,53
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|6,54
|6,55
|0,01
|
|B. Petrol
|83,47
|83,47
|-0,18
|
Seans Raporu
16:27
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16:36GESAN
Yüzde 9.72 oranında artışla 23.70 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 243, 863 adet işlem
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16:34XU100
Endeks 1, 421 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 34 üstünde . İşlem hacmi 11, 853.00 milyon TL de
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16:34VERTU
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16:33CEMTS
Yüzde 7.01 oranında artışla 13.73 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 851, 973 adet işlem
-
16:32VERTU
Yüzde 4.92 oranında artışla 20.90 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 016, 788 adet işlem