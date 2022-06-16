***PETKM*** PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi
16.06.2022 11:14
***PETKM*** PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )
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Kredi Derecelendirmesi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, 16 Haziran 2022 tarihli açıklamasıyla, Şirketimizin kredi derece notunu indirmeye yönelik izlemeye aldığını duyurmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1037595
BIST
14:362.485
En Yüksek
|Değişim
|: -1,82%
|| -46,14
|Açılış
|: 2.536
|
|Önceki Kapanış
|: 2.531
|
2.544
En Düşük
2.469
14:3617,3244
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 0,0867
|Açılış
|: 17,3300
|
|Önceki Kapanış
|: 17,2950
|
17,3261
En Düşük
17,1975
14:3618,0493
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0297
|Açılış
|: 18,0600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0300
|
18,1602
En Düşük
17,9707
14:361.013,83
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -1,77
|Açılış
|: 1.013,83
|
|Önceki Kapanış
|: 1.015,60
|
1.021,85
En Düşük
1.010,64
BIST En Aktif Hisseler14:36
|YGGYO
|22,38
|14.698.546
|% 9,92
|
|TSGYO
|4,76
|118.416.240
|% 6,97
|
|BRKO
|1,60
|2.086.314
|% 6,67
|
|EUREN
|25,32
|169.241.515
|% 6,21
|
|DAGHL
|27,12
|1.607.315
|% 5,69
|
|DOBUR
|49,50
|3.612.594
|% -10,00
|
|RAYSG
|12,10
|2.628.990
|% -6,49
|
|FONET
|13,91
|104.868.918
|% -6,20
|
|TIRE
|19,19
|41.995.076
|% -5,84
|
|HEDEF
|6,76
|13.871.439
|% -5,59
|
|THYAO
|47,40
|3.680.169.576
|% -2,15
|
|SASA
|45,98
|2.323.307.923
|% 2,82
|
|EREGL
|29,38
|2.053.367.499
|% -1,94
|
|SISE
|21,22
|1.239.507.350
|% -2,66
|
|KRDMD
|13,09
|846.675.566
|% -0,83
|
|EKGYO
|2,54
|386.642.610
|% -2,31
|
|YKBNK
|4,64
|603.662.226
|% -2,52
|
|DOHOL
|3,94
|455.120.400
|% -4,14
|
|TSKB
|2,10
|214.829.018
|% -2,33
|
|ODAS
|2,94
|279.513.975
|% 0,34
|
|14:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,3154
|17,3244
|% 0,50
|
|Euro
|18,0203
|18,0493
|% 0,16
|
|Sterlin
|20,9079
|21,0128
|% 0,02
|
|Frank
|17,6081
|17,7142
|% 2,04
|
|Riyal
|4,6017
|4,6248
|% 0,55
|
|14:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.821
|1.821
|-12,76
|
|Altın Gr.
|1.013
|1.013
|-2,20
|
|Cumhuriyet
|6.745
|6.847
|7,00
|
|Tam
|6.731
|6.827
|-44,00
|
|Yarım
|3.305
|3.339
|-22,00
|
|Çeyrek
|1.655
|1.669
|-11,00
|
|Gümüş.Ons
|21,43
|21,47
|-0,22
|
|Gümüş Gr.
|11,92
|11,93
|-0,08
|
|B. Petrol
|117
|117
|-1,58
|
Seans Raporu
14:36
daha fazla
-
14:50TIRE
Yüzde -5.79 oranında düşüşle 19.20 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 167, 349 adet işlem
-
14:49TIRE
Yüzde -5.69 oranında düşüşle 19.22 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 141, 728 adet işlem
-
14:48RAYSG
Yüzde -6.49 oranında düşüşle 12.10 lira fiyatla işlem gören hissede 210, 259 adet işlem
-
14:47XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -58, 57 kaybederek (% -2.11 ) 2, 720
-
14:47XU100
Endeks 2, 484 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 87 altında . İşlem hacmi 23, 821.00 milyon TL de