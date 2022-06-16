Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***PETKM*** PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi

16.06.2022 11:14
***PETKM*** PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi


***PETKM*** PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Kredi Derecelendirmesi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, 16 Haziran 2022 tarihli açıklamasıyla, Şirketimizin kredi derece notunu indirmeye yönelik izlemeye aldığını duyurmuştur.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1037595


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
14:362.485
Değişim :  -1,82% |  -46,14
Açılış :  2.536  
Önceki Kapanış :  2.531  
En Yüksek
2.544 En Düşük
2.469
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler14:36
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
YGGYO 22,38 14.698.546 % 9,92  
TSGYO 4,76 118.416.240 % 6,97  
BRKO 1,60 2.086.314 % 6,67  
EUREN 25,32 169.241.515 % 6,21  
DAGHL 27,12 1.607.315 % 5,69  
daha fazla
14:36 Alış Satış %  
Dolar 17,3154 17,3244 % 0,50  
Euro 18,0203 18,0493 % 0,16  
Sterlin 20,9079 21,0128 % 0,02  
Frank 17,6081 17,7142 % 2,04  
Riyal 4,6017 4,6248 % 0,55  
daha fazla
14:36 Alış Satış %  
Altın Ons 1.821 1.821 -12,76  
Altın Gr. 1.013 1.013 -2,20  
Cumhuriyet 6.745 6.847 7,00  
Tam 6.731 6.827 -44,00  
Yarım 3.305 3.339 -22,00  
Çeyrek 1.655 1.669 -11,00  
Gümüş.Ons 21,43 21,47 -0,22  
Gümüş Gr. 11,92 11,93 -0,08  
B. Petrol 117 117 -1,58  
Seans Raporu 14:36
daha fazla
Copyright 2022 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru