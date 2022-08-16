***PETKM*** PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi









***PETKM*** PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeKredi DerecelendirmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi16.06.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 16 Haziran 2022 tarihli özel durum açıklamasıyla, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's'in Şirketimizin kredi derece notunu indirmeye yönelik izlemeye aldığı duyurulmuştu. Moody's, 12 Ağustos 2022 tarihinde Türkiye'nin uzun vadeli kredi notunu "B3" seviyesine indirmesinin ardından gerçekleştirdiği değerlendirme sonucu, Şirketimizin kredi notunu, Türkiye ile aynı olacak şekilde "B3" seviyesine indirmiştir. Not görünümünü ise "Negatif"ten "Durağan"a çevirmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1055927BIST