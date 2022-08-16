***PETKM*** PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi
16.08.2022 16:57
***PETKM*** PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )
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Türkçe
Kredi Derecelendirmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
16.06.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 16 Haziran 2022 tarihli özel durum açıklamasıyla, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's'in Şirketimizin kredi derece notunu indirmeye yönelik izlemeye aldığı duyurulmuştu. Moody's, 12 Ağustos 2022 tarihinde Türkiye'nin uzun vadeli kredi notunu "B3" seviyesine indirmesinin ardından gerçekleştirdiği değerlendirme sonucu, Şirketimizin kredi notunu, Türkiye ile aynı olacak şekilde "B3" seviyesine indirmiştir. Not görünümünü ise "Negatif"ten "Durağan"a çevirmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1055927
BIST
18:052.913
En Yüksek
|Değişim
|: 1,96%
|| 56,12
|Açılış
|: 2.862
|
|Önceki Kapanış
|: 2.857
|
2.913
En Düşük
2.773
18:0517,9677
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0096
|Açılış
|: 18,0630
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0160
|
17,9757
En Düşük
17,9372
18:0518,2829
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0290
|Açılış
|: 18,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3600
|
18,3164
En Düşük
18,1866
18:051.026,33
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -1,48
|Açılış
|: 1.026,25
|
|Önceki Kapanış
|: 1.027,81
|
1.029,91
En Düşük
1.023,32
BIST En Aktif Hisseler18:05
|MRSHL
|233,20
|46.214.811
|% 10,00
|
|CMENT
|45,32
|2.154.222
|% 10,00
|
|CMBTN
|264,30
|55.471.010
|% 9,99
|
|TRCAS
|12,78
|58.491.197
|% 9,98
|
|INTEM
|88,15
|12.530.483
|% 9,98
|
|AGHOL
|73,85
|360.911.657
|% -9,99
|
|MANAS
|23,48
|178.417.278
|% -9,97
|
|GZNMI
|56,60
|46.286.188
|% -9,94
|
|ATEKS
|44,50
|26.717.651
|% -7,64
|
|GSRAY
|6,17
|473.434.449
|% -7,08
|
|THYAO
|67,85
|9.333.432.975
|% 6,68
|
|TUPRS
|299,90
|4.731.487.097
|% 4,31
|
|YKBNK
|5,60
|3.284.230.289
|% 2,19
|
|AKBNK
|10,58
|2.822.777.695
|% 3,52
|
|GARAN
|19,30
|2.414.137.756
|% 5,46
|
|YKBNK
|5,60
|3.284.230.289
|% 2,19
|
|EKGYO
|3,54
|1.716.100.349
|% 0,57
|
|TSKB
|3,86
|1.537.714.525
|% 9,97
|
|ISCTR
|6,18
|1.824.896.357
|% 2,83
|
|DOHOL
|4,46
|1.236.572.826
|% 1,59
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9555
|17,9677
|% 0,05
|
|Euro
|18,2686
|18,2829
|% 0,16
|
|Sterlin
|21,6692
|21,7778
|% 0,37
|
|Frank
|18,8069
|18,9202
|% -0,52
|
|Riyal
|4,7696
|4,7935
|% 0,01
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.775
|1.775
|-4,66
|
|Altın Gr.
|1.026
|1.027
|-1,28
|
|Cumhuriyet
|6.857
|6.961
|-3,00
|
|Tam
|6.893
|6.959
|3,00
|
|Yarım
|3.359
|3.402
|1,00
|
|Çeyrek
|1.684
|1.701
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|20,12
|20,15
|-0,14
|
|Gümüş Gr.
|11,65
|11,66
|-0,06
|
|B. Petrol
|93,43
|93,43
|-1,67
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:59THYAO
Yüzde 6.05 oranında artışla 67.45 lira fiyatla işlem gören hissede 130, 794, 833 adet işlem
-
17:58AEFES
Yüzde 5.24 oranında artışla 38.94 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 298, 683 adet işlem
-
17:53SKBNK
Yüzde 5.93 oranında artışla 2.86 lira fiyatla işlem gören hissede 89, 170, 045 adet işlem
-
17:51FLAP
Yüzde 5.64 oranında artışla 5.62 lira fiyatla işlem gören hissede 18, 790, 208 adet işlem
-
17:50
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler ASELS, TCELL, EREGL