***PETKM*** PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
02.04.2020 15:41
***PETKM*** PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Rafineri ve Petrokimya İş Birimi bünyesinde Teknik Servisler Başkan Yardımcılığı kurulmuş olup, bu pozisyona Ergun Binboğa atanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/834233
BIST
16:0288.678
En Yüksek
|Değişim
|: -0,46%
|| -407,55
|Açılış
|: 89.748
|
|Önceki Kapanış
|: 89.085
|
90.409
En Düşük
88.639
16:026,6841
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -0,0183
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,7126
En Düşük
6,6438
16:027,3006
En Yüksek
|Değişim
|: -0,78%
|| -0,0574
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,3705
En Düşük
7,2642
16:02343,41
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,25
|Açılış
|: 343,41
|
|Önceki Kapanış
|: 343,16
|
344,60
En Düşük
339,41
BIST En Aktif Hisseler
|DARDL
|5,08
|1.655.801
|% 9,96
|
|BMELK
|1,33
|309.641
|% 9,92
|
|ITTFH
|2,33
|45.051.322
|% 9,91
|
|YAPRK
|7,43
|3.375.600
|% 9,91
|
|DAGHL
|3,00
|6.992.146
|% 9,89
|
|RTALB
|4,62
|6.646.275
|% -9,94
|
|INFO
|7,09
|792.736
|% -9,91
|
|MTRYO
|2,82
|31.845.314
|% -9,90
|
|PINSU
|2,81
|13.925.423
|% -9,65
|
|LUKSK
|6,35
|1.603.144
|% -9,29
|
|PETKM
|3,53
|1.897.513.807
|% 6,01
|
|GARAN
|7,67
|408.883.778
|% -2,17
|
|SASA
|7,52
|405.157.545
|% -4,81
|
|GSRAY
|2,26
|368.161.684
|% -7,38
|
|ECILC
|4,46
|322.635.998
|% -0,45
|
|PETKM
|3,53
|1.897.513.807
|% 6,01
|
|GSRAY
|2,26
|368.161.684
|% -7,38
|
|IHLGM
|1,02
|114.101.362
|% -4,67
|
|ADESE
|1,10
|99.526.829
|% 2,80
|
|YKBNK
|1,85
|166.132.149
|% -1,07
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,2303
|8,2715
|% -0,43
|
|Frank
|6,8326
|6,8738
|% -1,19
|
|Riyal
|1,7614
|1,7703
|% -0,85
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.604
|1.604
|12,80
|
|Altın Gr.
|343
|343
|0,26
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|14,42
|14,45
|0,48
|
|Gümüş Gr.
|3,08
|3,08
|0,07
|
|B. Petrol
|26,76
|26,76
|2,02
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Seans Raporu
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