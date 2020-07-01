***PETKM*** PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
01.07.2020 16:40
***PETKM*** PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Rafineri ve Petrokimya İş Birimi Ticaret Başkan Yardımcılığı görevini vekaleten sürdüren Sn. Murat ERDOĞAN'ın bu görevi sona ermiş olup, Sn. Agshin SALİMOV bu pozisyona atanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/853746
BIST
17:56115.302
En Yüksek
|Değişim
|: -1,05%
|| -1.222,59
|Açılış
|: 117.168
|
|Önceki Kapanış
|: 116.525
|
117.358
En Düşük
115.123
17:566,8551
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0021
|Açılış
|: 6,8670
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8600
|
6,8574
En Düşük
6,8437
17:567,7233
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0253
|Açılış
|: 7,7200
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6850
|
7,7294
En Düşük
7,6689
17:56389,09
En Yüksek
|Değişim
|: -0,86%
|| -3,37
|Açılış
|: 389,09
|
|Önceki Kapanış
|: 392,46
|
394,40
En Düşük
388,29
BIST En Aktif Hisseler
|VKFYO
|3,63
|13.677.147
|% 10,00
|
|AYEN
|6,06
|113.270.178
|% 9,98
|
|KENT
|565,10
|13.761.673
|% 9,98
|
|AKMGY
|39,92
|4.656.408
|% 9,97
|
|CMBTN
|66,20
|16.424.602
|% 9,97
|
|ULAS
|5,46
|7.028.208
|% -7,30
|
|UZERB
|5,02
|40.401
|% -7,04
|
|GLRYH
|13,32
|16.532.409
|% -5,46
|
|RTALB
|33,20
|53.439.091
|% -5,09
|
|DAGI
|5,84
|4.641.876
|% -5,04
|
|KRDMD
|3,22
|1.965.167.825
|% -0,92
|
|ASELS
|32,78
|1.247.872.378
|% 0,92
|
|GARAN
|8,28
|1.242.488.778
|% -2,13
|
|THYAO
|12,28
|1.238.221.768
|% -1,92
|
|ODAS
|2,53
|1.036.923.953
|% 2,02
|
|KRDMD
|3,22
|1.965.167.825
|% -0,92
|
|EKGYO
|2,01
|920.665.755
|% -1,95
|
|ODAS
|2,53
|1.036.923.953
|% 2,02
|
|DOHOL
|2,19
|813.750.200
|% 4,29
|
|SKBNK
|1,51
|474.972.828
|% 4,14
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5087
|8,5514
|% 0,40
|
|Frank
|7,2206
|7,2641
|% 0,21
|
|Riyal
|1,8220
|1,8312
|% 0,01
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.765
|1.765
|-15,78
|
|Altın Gr.
|389
|389
|-3,61
|
|Cumhuriyet
|2.519
|2.540
|-16,70
|
|Tam
|2.593
|2.607
|-17,10
|
|Yarım
|1.260
|1.275
|-8,40
|
|Çeyrek
|630
|638
|-4,20
|
|Gümüş.Ons
|17,93
|17,95
|-0,26
|
|Gümüş Gr.
|3,95
|3,96
|-0,06
|
|B. Petrol
|41,33
|41,33
|0,06
|
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