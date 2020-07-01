***PETKM*** PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***PETKM*** PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarRafineri ve Petrokimya İş Birimi Ticaret Başkan Yardımcılığı görevini vekaleten sürdüren Sn. Murat ERDOĞAN'ın bu görevi sona ermiş olup, Sn. Agshin SALİMOV bu pozisyona atanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/853746BIST