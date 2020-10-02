***PETKM*** PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***PETKM*** PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarRafineri ve Petrokimya İş Birimi'nde organizasyon değişiklikleri ve yeni atamalar gerçekleşmiştir.Rafineri ve Petrokimya İş Birimi Satınalma ve Tedarik Zinciri Başkan Yardımcılığı görevini sürdüren Sn. Riza BOZOKLAR'ın bu görevi sona ermiş olup, Sn. Matin KHALILLI bu pozisyona atanmıştır. Rafineri ve Petrokimya İş Birimi İş Mükemmelliği Başkan Yardımcılığı görevini sürdüren Sn. Kanan MIRZAYEV'in bu görevi sona ermiş olup, Sn. İbrahim KADIOĞLU bu pozisyona atanmıştır. Rafineri ve Petrokimya İş Birimi'nin Bilgi Teknolojileri ve Dijitalleşme Başkan Yardımcılığı ve Varlık Yönetimi Başkan Yardımcılığı görevleri iptal edilmiş ve bu görevler diğer Başkan Yardımcılıkları ve ortak hizmetler kapsamında ilgili birimler altında yeniden yapılandırılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/878110BIST