***PETKM*** PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***PETKM*** PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin Esas Sözleşme değişikliği ile artması planlanan yönetim kurulu üyelik sayısı nedeniyle, mevcut durumda 3 kişiden ibaret olan bağımsız yönetim kurulu üye sayısının 4'e çıkarılması gerekecektir. Oluşacak olan söz konusu bağımsız yönetim kurulu üyeliğine mevcut Yönetim Kurulu Üyemiz Sn. Neslihan TONBUL'un seçilmesine ve gerekli işlemlerin yapılmasına karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/882897BIST