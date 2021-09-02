***PETKM*** PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
02.09.2021 19:23
***PETKM*** PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
14.08.2015
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 14 Ağustos 2015 tarihli özel durum açıklamasında belirtildiği üzere Goldman Sachs International ("Goldman Sachs") ve JP Morgan Securities Plc birlikte Goldman Sachs'ın 1,3 milyar ABD doları karşılığında, State Oil Company of the Azerbaijan Republic'in (Azerbaycan Cumhuriyeti Devlet Petrol Şirketi, "SOCAR") bağlı ortaklığı ve hakim ortağımız SOCAR Turkey Enerji A.Ş.'nin ("STEAŞ") artırım sonrası toplam sermayesinin %13'üne karşılık gelecek şekilde 890,574,713 adet yeni çıkarılacak hisseyi almasına ve eş zamanlı olarak STEAŞ ve SOCAR'ın bağlı ortaklığı Sermaye Investments Limited'in ("SIL") her biri ile 6 yıl süreli satma opsiyonu anlaşması imzalanmasına yönelik bir işlem yapılmıştı.
Hakim ortağımızdan Şirketimize ulaşan bilgiye göre, STEAŞ'ın yukarıda sözü edilen işleme konu olan sermayesinin yaklaşık %13'ünü temsil eden 890,574,713 adet hissesinin SIL tarafından satın alınması işlemi tamamlanmış olup, SOCAR'ın STEAŞ'ta sahip olduğu doğrudan ve dolaylı hissedarlık oranı %87'den %100'e yükselmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/961561
BIST
18:051.469
En Yüksek
|Değişim
|: -0,71%
|| -10,45
|Açılış
|: 1.480
|
|Önceki Kapanış
|: 1.479
|
1.482
En Düşük
1.465
18:058,3161
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 0,0420
|Açılış
|: 8,2900
|
|Önceki Kapanış
|: 8,2800
|
8,3488
En Düşük
8,2680
18:059,9071
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 0,0566
|Açılış
|: 9,8250
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7900
|
9,9267
En Düşük
9,8180
18:05488,41
En Yüksek
|Değişim
|: 1,42%
|| 6,85
|Açılış
|: 488,44
|
|Önceki Kapanış
|: 481,56
|
490,12
En Düşük
481,08
BIST En Aktif Hisseler18:05
|CASA
|129,80
|1.364.066
|% 10,00
|
|YEOTK
|22,00
|253.594
|% 10,00
|
|OYLUM
|4,40
|34.698.073
|% 10,00
|
|TGSAS
|16,19
|43.420.444
|% 9,99
|
|ARMDA
|58,35
|6.793.360
|% 9,99
|
|ISBIR
|98,65
|2.550.694
|% -9,99
|
|KERVN
|0,58
|1.201.276
|% -6,45
|
|BURCE
|20,40
|9.044.158
|% -6,34
|
|QNBFL
|72,00
|73.619
|% -5,51
|
|GLRYH
|2,44
|6.224.264
|% -5,43
|
|THYAO
|12,88
|1.192.836.561
|% -0,16
|
|GARAN
|9,82
|1.068.609.633
|% -0,41
|
|SASA
|28,40
|585.296.410
|% 0,71
|
|EREGL
|18,11
|561.218.582
|% -1,63
|
|KRDMD
|7,60
|535.233.795
|% -1,30
|
|ODAS
|1,57
|338.191.933
|% 1,95
|
|ZOREN
|1,72
|299.301.111
|% 5,52
|
|YKBNK
|2,61
|306.303.201
|% -1,14
|
|GARAN
|9,82
|1.068.609.633
|% -0,41
|
|THYAO
|12,88
|1.192.836.561
|% -0,16
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3145
|8,3161
|% 0,51
|
|Euro
|9,8664
|9,9071
|% 0,57
|
|Sterlin
|11,4843
|11,5419
|% 0,60
|
|Frank
|9,0536
|9,1081
|% 0,41
|
|Riyal
|2,2092
|2,2203
|% 0,42
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.827
|1.828
|17,88
|
|Altın Gr.
|488
|488
|6,88
|
|Cumhuriyet
|3.219
|3.268
|23,00
|
|Tam
|3.208
|3.289
|27,04
|
|Yarım
|1.551
|1.591
|13,08
|
|Çeyrek
|778
|796
|6,54
|
|Gümüş.Ons
|24,70
|24,74
|0,82
|
|Gümüş Gr.
|6,60
|6,61
|0,24
|
|B. Petrol
|72,56
|72,56
|-0,47
|