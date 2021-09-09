***PETKM*** PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***PETKM*** PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizde Yönetim Kurulunda gören yapan Sn. David MAMMADOV istifa etmiş olup, onun istifası ile boşalan yönetim kurulu üyeliğine, Türk Ticaret Kanunu'nun 363. ve Şirket Esas Sözleşmesi'nin 11. maddesi hükümlerine göre, yapılacak ilk Genel Kurul Toplantısı'nın onayına sunulmak üzere Sn. Zaur GURBANOV atanmıştır.Şirketimizde Yönetim Kurulunda gören yapan Sn. Süleyman GASİMOV istifa etmiş olup, onun istifası ile boşalan yönetim kurulu üyeliğine, Türk Ticaret Kanunu'nun 363. ve Şirket Esas Sözleşmesi'nin 11. maddesi hükümlerine göre, yapılacak ilk Genel Kurul Toplantısı'nın onayına sunulmak üzere Sn. Kanan NAJAFOV atanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/963046BIST