***PETKM*** PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
09.09.2021 18:42
***PETKM*** PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizde Yönetim Kurulunda gören yapan Sn. David MAMMADOV istifa etmiş olup, onun istifası ile boşalan yönetim kurulu üyeliğine, Türk Ticaret Kanunu'nun 363. ve Şirket Esas Sözleşmesi'nin 11. maddesi hükümlerine göre, yapılacak ilk Genel Kurul Toplantısı'nın onayına sunulmak üzere Sn. Zaur GURBANOV atanmıştır.
Şirketimizde Yönetim Kurulunda gören yapan Sn. Süleyman GASİMOV istifa etmiş olup, onun istifası ile boşalan yönetim kurulu üyeliğine, Türk Ticaret Kanunu'nun 363. ve Şirket Esas Sözleşmesi'nin 11. maddesi hükümlerine göre, yapılacak ilk Genel Kurul Toplantısı'nın onayına sunulmak üzere Sn. Kanan NAJAFOV atanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/963046
BIST
10:431.452
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,88
|Açılış
|: 1.455
|
|Önceki Kapanış
|: 1.453
|
1.457
En Düşük
1.452
10:438,4249
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -0,0126
|Açılış
|: 8,4530
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4500
|
8,4597
En Düşük
8,4155
10:439,9835
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,0096
|Açılış
|: 9,9750
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9700
|
10,0201
En Düşük
9,9678
10:43488,20
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 1,41
|Açılış
|: 488,20
|
|Önceki Kapanış
|: 486,78
|
489,95
En Düşük
486,50
BIST En Aktif Hisseler10:43
|YEOTK
|35,42
|52.039.643
|% 10,00
|
|PENTA
|111,10
|5.876.309
|% 10,00
|
|ORCAY
|15,76
|80.266.585
|% 9,98
|
|KTSKR
|96,05
|29.182.019
|% 9,96
|
|AKFGY
|4,17
|2.670.519
|% 6,65
|
|TGSAS
|17,50
|1.436.120
|% -9,98
|
|OYLUM
|5,18
|8.676.565
|% -6,50
|
|SERVE
|13,32
|2.491
|% -3,48
|
|BRKO
|1,19
|143.358
|% -3,25
|
|ORMA
|28,00
|10.640
|% -3,11
|
|GARAN
|9,66
|488.709.420
|% 1,05
|
|THYAO
|12,62
|175.590.059
|% -0,08
|
|EGEPO
|7,07
|121.007.688
|% 5,05
|
|KRDMD
|7,27
|119.005.896
|% -0,82
|
|YKBNK
|2,57
|108.639.354
|% 0,39
|
|GARAN
|9,66
|488.709.420
|% 1,05
|
|YKBNK
|2,57
|108.639.354
|% 0,39
|
|EKGYO
|1,86
|42.886.435
|% -0,53
|
|EGEPO
|7,07
|121.007.688
|% 5,05
|
|AKBNK
|5,75
|99.576.843
|% 0,17
|
|10:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4230
|8,4249
|% -0,15
|
|Euro
|9,9763
|9,9835
|% -0,10
|
|Sterlin
|11,6557
|11,7142
|% 0,12
|
|Frank
|9,1615
|9,2167
|% -0,07
|
|Riyal
|2,2408
|2,2521
|% -0,08
|
|10:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.801
|1.802
|6,96
|
|Altın Gr.
|488
|488
|1,25
|
|Cumhuriyet
|3.223
|3.272
|3,00
|
|Tam
|3.208
|3.288
|1,75
|
|Yarım
|1.550
|1.591
|0,84
|
|Çeyrek
|778
|795
|0,42
|
|Gümüş.Ons
|24,23
|24,25
|0,19
|
|Gümüş Gr.
|6,56
|6,57
|0,04
|
|B. Petrol
|72,17
|72,17
|0,72
|