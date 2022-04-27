***PETKM*** PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
27.04.2022 18:11
***PETKM*** PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Rafineri ve Petrokimya İş Birimi bünyesinde İş Sağlığı, Güvenliği ve Çevre Başkan Yardımcılığı oluşturulmuş olup, bu pozisyona Seral Erkut atanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1024370
BIST
17:572.449
En Yüksek
|Değişim
|: 1,26%
|| 30,56
|Açılış
|: 2.423
|
|Önceki Kapanış
|: 2.418
|
2.454
En Düşük
2.399
17:5714,8227
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0241
|Açılış
|: 14,8450
|
|Önceki Kapanış
|: 14,8170
|
14,8399
En Düşük
14,7775
17:5715,6142
En Yüksek
|Değişim
|: -0,84%
|| -0,1324
|Açılış
|: 15,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 15,8200
|
15,7886
En Düşük
15,5991
17:57899,72
En Yüksek
|Değişim
|: -0,73%
|| -6,64
|Açılış
|: 899,72
|
|Önceki Kapanış
|: 906,36
|
908,94
En Düşük
897,20
BIST En Aktif Hisseler17:57
|UFUK
|25,96
|1.514.766
|% 10,00
|
|LIDER
|23,56
|421.508.353
|% 9,99
|
|EPLAS
|19,26
|17.940.174
|% 9,99
|
|ACSEL
|47,42
|55.129.139
|% 9,97
|
|PKART
|17,11
|12.039.836
|% 9,96
|
|DAGHL
|27,92
|8.596.705
|% -9,99
|
|EUHOL
|2,55
|39.852.839
|% -9,89
|
|ALBRK
|1,30
|84.547.397
|% -9,56
|
|TSPOR
|5,31
|250.999.007
|% -8,76
|
|SAFKR
|7,16
|74.314.989
|% -8,56
|
|THYAO
|40,36
|5.573.670.574
|% 3,22
|
|KRDMD
|15,27
|2.817.339.859
|% 4,23
|
|EREGL
|34,38
|2.297.976.274
|% 3,93
|
|SISE
|17,82
|2.161.461.388
|% 1,19
|
|YKBNK
|4,96
|1.634.174.264
|% 0,40
|
|EKGYO
|2,63
|1.210.110.094
|% 1,15
|
|YKBNK
|4,96
|1.634.174.264
|% 0,40
|
|ODAS
|2,48
|744.850.620
|% 4,64
|
|KRDMD
|15,27
|2.817.339.859
|% 4,23
|
|AKBNK
|9,14
|1.494.430.503
|% 1,22
|
|17:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,8178
|14,8227
|% 0,16
|
|Euro
|15,6002
|15,6142
|% -0,84
|
|Sterlin
|18,4933
|18,5860
|% -0,30
|
|Frank
|15,2357
|15,3275
|% -0,48
|
|Riyal
|3,9429
|3,9626
|% 0,27
|
|17:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.886
|1.886
|-19,42
|
|Altın Gr.
|900
|900
|-6,37
|
|Cumhuriyet
|6.003
|6.094
|-42,00
|
|Tam
|5.978
|6.127
|-40,79
|
|Yarım
|2.889
|2.964
|-19,73
|
|Çeyrek
|1.449
|1.482
|-9,86
|
|Gümüş.Ons
|23,39
|23,42
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|11,15
|11,17
|-0,03
|
|B. Petrol
|105
|105
|-0,02
|