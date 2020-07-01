***PETKM*** PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
01.07.2020 16:49
***PETKM*** PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
ANAR MAMMADOV GENEL MÜDÜR - RAFİNERİ ve PETROKİMYA İŞ BİRİMİ BAŞKANI Üst Düzey Yönetici GENEL MÜDÜR
RIZA BOZOKLAR RAFİNERİ ve PETROKİMYA İŞ BİRİMİ SATINALMA ve TEDARİK ZİNCİRİ BAŞKAN YARDIMCISI Endüstri Mühendisi PETKİM CFO
KANAN MIRZAYEV RAFİNERİ ve PETROKİMYA İŞ BİRİMİ İŞ MÜKEMMELLİĞİ BAŞKAN YARDIMCISI Finans Sektörü Profesyoneli GENEL MÜDÜR YARDIMCISI (STRATEJİ ve İŞ GELİŞTİRME) -
LEVENT KOCAGÜL RAFİNERİ ve PETROKİMYA İŞ BİRİMİ İNSAN KAYNAKLARI BAŞKAN YARDIMCISI İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli İNSAN KAYNAKLARI MÜDÜRÜ -
MURAD ABDULLAYEV RAFİNERİ ve PETROKİMYA BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE DİJİTALLEŞME BAŞKAN YARDIMCISI Diğer STRATEJİ VE İŞ GELİŞTİRME MÜDÜRÜ -
ELCHIN IBADOV RAFİNERİ ve PETROKİMYA İŞ BİRİMİ MALİ İŞLERDEN SORUMLU BAŞKAN YARDIMCISI Finans Sektörü Profesyoneli STAR CFO
RIZA ACAR RAFİNERİ ve PETROKİMYA İŞ BİRİMİ VARLIK YÖNETİMİ BAŞKAN YARDIMCISI Diğer
HALUK URUL RAFİNERİ ve PETROKİMYA İŞ BİRİMİ PETROKİMYA ÜRETİM BİRİMİNDEN SORUMLU BAŞKAN YARDIMCISI Diğer
MUSTAFA HAKAN VURAL RAFİNERİ ve PETROKİMYA İŞ BİRİMİ İŞ SAĞLIĞI, GÜVENLİĞİ ve ÇEVRE DİREKTÖRLÜĞÜ Diğer
ERGÜN BİNBOĞA RAFİNERİ ve PETROKİMYA İŞ BİRİMİ TEKNİK SERVİSLER BAŞKAN YARDIMCISI Diğer - STAR ÜRETİM BİRİMİ BAŞKAN YARDIMCISI
AGSHIN SALIMOV RAFİNERİ ve PETROKİMYA İŞ BİRİMİ TİCARET BAŞKAN YARDIMCISI Diğer İKMAL, İHRACAT ve PETROKİMYA SATIŞ YÖNETİMİ DİREKTÖRÜ
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/853751
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