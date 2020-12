***PETKM*** PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***PETKM*** PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Sermaye ve Ortaklık Yapısı BilgileriSermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin BilgiPay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp GörmediğiA Nama 0,01 TRY 2534399999.999 TRY 99,99 YOK İşlem GörüyorC Nama 0,01 TRY 0.001 TRY 0,01 YÖNETİM KURULUNA ADAY GÖSTERME İşlem GörmüyorYönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviSOCAR TURKEY PETROKİMYA A.Ş. RÖVNAG ABDULLAYEV Erkek Yönetim Kurulu Başkanı İnşaat Mühendisi 30.05.2008 İcrada Görevli Değil - SOCAR BAŞKANI Evet 0 A Bağımsız Üye Değil - Değerlendirilmedi Hayır -SOCAR TURKEY ENERJİ A.Ş. VAGİF ALİYEV Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili İnşaat Mühendisi 30.05.2008 İcrada Görevli Değil YÖNETİM KURULU BAŞKANI SOCAR SERMAYELER İDARESİ MD. Evet 0 A Bağımsız Üye Değil - Değerlendirilmedi Hayır Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi ÜyesiDAVİD MAMMADOV Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Kimya Mühendisi 30.05.2008 İcrada Görevli Değil YÖNETİM KURULU ÜYESİ SOCAR RAFİNERİ BŞK. YRD. Evet 0 A Bağımsız Üye Değil - Değerlendirilmedi Hayır -İLHAMİ ÖZŞAHİN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Elektrik Mühendisi 13.04.2012 İcrada Görevli Değil YÖNETİM KURULU ÜYESİ -- Evet 0 A Bağımsız Üye Değil - Değerlendirilmedi Hayır -SÜLEYMAN GASIMOV Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 08.05.2012 İcrada Görevli Değil YÖNETİM KURULU ÜYESİ SOCAR EKONOMİK KONULARDAN SORUMLU BŞK. YRD. Evet 0 A Bağımsız Üye Değil - Değerlendirilmedi Hayır Riskin Erken Saptanması Komitesi ÜyesiMEHMET CEYLAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Mühendis 22.06.2016 İcrada Görevli Değil YÖNETİM KURULU ÜYESİ - Evet 0 A Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/667203 Değerlendirildi Hayır Denetimden Sorumlu Komite BaşkanıNESLİHAN TONBUL Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 02.03.2018 İcrada Görevli Değil - Üniversitede Öğretim Görevlisi ve çeşitli şirketlerde Yönetim Kurulu Üyeliği Evet 0 A Bağımsız Üye Değil - Değerlendirilmedi Hayır Kurumsal Yönetim Komitesi ÜyesiOSMAN DİNÇBAŞ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 10.12.2018 İcrada Görevli Değil - Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Evet 0 C Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/744953 Değerlendirildi Hayır Riskin Erken Saptanması Komitesi BaşkanıMEHMET BOSTAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 28.03.2016 İcrada Görevli Değil YÖNETİM KURULU ÜYESİ - Evet 0 A Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/667203 Değerlendirildi Hayır Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı, Denetim Komitesi Üyesihttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/894576BIST