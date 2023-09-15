***PETKM*** PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***PETKM*** PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviANAR MAMMADOV Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Üst Düzey Yönetici 15.09.2023 İcrada Görevli Değil GENEL MÜDÜR - RAFİNERİ ve PETROKİMYA İŞ BİRİMİ BAŞKANI SOCAR Başkan Yardımcısı Evet 0 A Bağımsız Üye Değil - Değerlendirilmedi Hayır -KANAN NAJAFOV Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Üst Düzey Yönetici 09.09.2021 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi SOCAR Başkan Yardımcısı Evet 0 A Bağımsız Üye Değil - Değerlendirilmedi Hayır Kurumsal Yönetim Komitesi ÜyesiZAUR GURBANOV Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 09.09.2021 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi SOCAR Başkan Yardımcısı Evet 0 A Bağımsız Üye Değil - Değerlendirilmedi Hayır Riskin Erken Saptanması Komitesi ÜyesiTEYMUR ABASGULIYEV Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 05.09.2022 İcrada Görevli - SOCAR Türkiye Mali İşler Başkanı Evet 0 A Bağımsız Üye Değil - Değerlendirilmedi Hayır Riskin Erken Saptanması Komitesi ÜyesiMEHMET CELAL SAVAŞ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 05.09.2022 İcrada Görevli - SOCAR Türkiye Hukuk Başkanı Hayır 0 A Bağımsız Üye Değil - Değerlendirilmedi Hayır Kurumsal Yönetim Komitesi ÜyesiSİBEL UĞUR Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 05.09.2022 İcrada Görevli - SOCAR Türkiye İnsan Kaynakları ve Kurumsal Hizmetler Başkanı Hayır 0 A Bağımsız Üye Değil - Değerlendirilmedi Hayır Kurumsal Yönetim Komitesi ÜyesiMURAT ZAMAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 05.09.2022 İcrada Görevli Değil - - Evet 0 C Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1055049 Değerlendirildi Hayır Denetim Komitesi BaşkanıBEKİR EMRE HAYKIR Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 05.09.2022 İcrada Görevli Değil - Özelleştirme İdaresi Başkanı Evet 0 A Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1055049 Değerlendirildi Hayır Riskin Erken Saptanması Komitesi BaşkanıNESLİHAN TONBUL Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 02.03.2018 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Üniversitede Öğretim Görevlisi ve çeşitli şirketlerde Yönetim Kurulu Üyeliği Evet 0 A Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1055049 Değerlendirildi Hayır Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı, Denetim Komitesi ÜyesiYönetimde Söz Sahibi Olan PersonelAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı GörevlerKANAN MIRZAYEV GENEL MÜDÜR - RAFİNERİ ve PETROKİMYA İŞ BİRİMİ BAŞKANI Üst Düzey Yönetici SOCAR Türkiye Strateji Başkanı -LEVENT KOCAGÜL RAFİNERİ ve PETROKİMYA İŞ BİRİMİ İNSAN KAYNAKLARI BAŞKAN YARDIMCISI İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli İNSAN KAYNAKLARI MÜDÜRÜ -ERGÜN BİNBOĞA RAFİNERİ ve PETROKİMYA İŞ BİRİMİ TEKNİK SERVİSLER BAŞKAN YARDIMCISI Diğer - STAR ÜRETİM BİRİMİ BAŞKAN YARDIMCISIİBRAHİM KADIOĞLU RAFİNERİ ve PETROKİMYA İŞ BİRİMİ İŞ MÜKEMMELLİĞİ BAŞKAN YARDIMCISI Diğer PETKİM İŞ OPTİMİZASYONU VE İŞ ZEKASI KOORDİNATÖRÜ -MATIN KHALILLI RAFİNERİ ve PETROKİMYA İŞ BİRİMİ SATINALMA ve TEDARİK ZİNCİRİ BAŞKAN YARDIMCISI Diğer SOCAR TURKEY ENERJİ AŞ. Stratejik Satınalma ve Tedarik Zinciri Grup Direktörü -SERAL ERKUT RAFİNERİ ve PETROKİMYA İŞ BİRİMİ İŞ SAĞLIĞI, GÜVENLİĞİ ve ÇEVRE BAŞKAN YARDIMCISI Diğer İş Sağlığı, Güvenliği ve Çevre Direktörü -ZIYA KANGARLI RAFİNERİ ve PETROKİMYA İŞ BİRİMİ TİCARET BAŞKAN YARDIMCISI Diğer - -AHMET GÜLHAN RAFİNERİ ve PETROKİMYA İŞ BİRİMİ MALİ İŞLER BAŞKAN YARDIMCISI Finans Sektörü Profesyoneli Finansal Kontrol ve Analiz DirektörüSİNAN ÜÇYİĞİTLER RAFİNERİ ve PETROKİMYA İŞ BİRİMİ OPERASYON BAŞKAN YARDIMCISI Diğer PEM POM YÖNETİCİ DİREKTÖRÜhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1195421BIST