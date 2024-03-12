***PETKM*** PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***PETKM*** PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviANAR MAMMADOV Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Üst Düzey Yönetici 15.09.2023 İcrada Görevli Değil GENEL MÜDÜR - RAFİNERİ ve PETROKİMYA İŞ BİRİMİ BAŞKANI SOCAR Başkan Yardımcısı Evet 0 A Bağımsız Üye Değil - Değerlendirilmedi Hayır -KANAN NAJAFOV Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Üst Düzey Yönetici 09.09.2021 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi SOCAR Başkan Yardımcısı Evet 0 A Bağımsız Üye Değil - Değerlendirilmedi Hayır Kurumsal Yönetim Komitesi ÜyesiZAUR GURBANOV Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 09.09.2021 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi SOCAR Başkan Yardımcısı Evet 0 A Bağımsız Üye Değil - Değerlendirilmedi Hayır Riskin Erken Saptanması Komitesi ÜyesiTEYMUR ABASGULIYEV Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 05.09.2022 İcrada Görevli - SOCAR Türkiye Mali İşler Başkanı Evet 0 A Bağımsız Üye Değil - Değerlendirilmedi Hayır Riskin Erken Saptanması Komitesi ÜyesiMEHMET CELAL SAVAŞ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 05.09.2022 İcrada Görevli Değil SOCAR Türkiye Hukuk Başkanı SOCAR Türkiye Kıdemli CEO Danışmanı Hayır 0 A Bağımsız Üye Değil - Değerlendirilmedi Hayır Kurumsal Yönetim Komitesi ÜyesiSİBEL UĞUR Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 05.09.2022 İcrada Görevli Değil SOCAR Türkiye İnsan Kaynakları ve Kurumsal Hizmetler Başkanı SOCAR Türkiye Kıdemli CEO Danışmanı Hayır 0 A Bağımsız Üye Değil - Değerlendirilmedi Hayır Kurumsal Yönetim Komitesi ÜyesiMURAT ZAMAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 05.09.2022 İcrada Görevli Değil - - Evet 0 C Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1055049 Değerlendirildi Hayır Denetim Komitesi BaşkanıBEKİR EMRE HAYKIR Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 05.09.2022 İcrada Görevli Değil - Özelleştirme İdaresi Başkanı Evet 0 A Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1055049 Değerlendirildi Hayır Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanıhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1258132BIST