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***PETKM*** PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide)

15.05.2020 07:37
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***PETKM*** PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide) )

Finansal Tablo Niteliği Konsolide

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Türkçe
Sorumluluk Beyanı

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Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı

Yönetim Kurulu Karar Tarihi
15/05/2020
Karar Sayısı
17
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı

FİNANSAL RAPORLARIN KABULÜNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU'NUN KARAR TARİHİ:    15/05/2020 KARAR SAYISI :   2020 / 17                                                                                                      15/05/2020                                                                                                 SERMAYE PİYASASI KURULUNUN                                                             II-14.1 NUMARALI TEBLİĞİN İKİNCİ BÖLÜMÜNÜN 9. MADDESİ GEREĞİ                                                                                                             BEYANIMIZDIR a) 31.03.2020 tarihinde sona eren döneme ait bağımsız denetimden geçmemiş Konsolide Bilanço, Gelir Tablosu, Nakit Akım Tablosu ve Öz Sermaye Değişim Tabloları ile bunlara ait açıklamaları içeren     dipnotların ve Faaliyet Raporunun tarafımızca incelendiğini,    b) İşletmedeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, konsolide finansal raporların önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibarıyla     yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini,    c) İşletmedeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1 sayılı Tebliği uyarınca hazırlanmış finansal raporların konsolidasyon     kapsamındakilerle birlikte işletmenin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kar ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığını      beyan ederiz.      Saygılarımızla,         Anar MAMMADOV                    Mehmet CEYLAN                    Mehmet BOSTAN         Genel Müdür                Denetimden Sorumlu Komite Başkanı                         Komite Üyesi



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/845234


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