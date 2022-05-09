***PETKM*** PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide)
09.05.2022 07:51
***PETKM*** PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
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İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
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Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
09/05/2022
Karar Sayısı
16
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı
FİNANSAL RAPORLARIN KABULÜNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU'NUN
KARAR TARİHİ: 09/05/2022 KARAR SAYISI : 2022/16 09/05/2022 SERMAYE PİYASASI KURULUNUN II-14.1 NUMARALI TEBLİĞİN İKİNCİ BÖLÜMÜNÜN 9. MADDESİ GEREĞİ BEYANIMIZDIR a) 31.03.2022 tarihinde sona eren döneme ait bağımsız denetimden geçmemiş Konsolide Bilanço, Gelir Tablosu, Nakit Akım Tablosu ve Öz Sermaye Değişim Tabloları ile bunlara ait açıklamaları içeren dipnotların Faaliyet Raporunun tarafımızca incelendiğini, b) İşletmedeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, konsolide finansal raporların önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibarıyla yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini, c) İşletmedeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1 sayılı Tebliği uyarınca hazırlanmış finansal raporların konsolidasyon kapsamındakilerle birlikte işletmenin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kar ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığını beyan ederiz. Saygılarımızla, Anar MAMMADOV Mehmet CEYLANMehmet BOSTAN Genel Müdür Denetimden Sorumlu Komite Başkanı Komite Üyesi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1027613
BIST
12:072.491
En Yüksek
|Değişim
|: 1,02%
|| 25,10
|Açılış
|: 2.478
|
|Önceki Kapanış
|: 2.466
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2.495
En Düşük
2.478
12:0715,2513
En Yüksek
|Değişim
|: 1,10%
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|Açılış
|: 15,2700
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|Önceki Kapanış
|: 15,1350
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15,2513
En Düşük
15,0772
12:0716,1340
En Yüksek
|Değişim
|: 1,21%
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|Açılış
|: 16,1400
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|Önceki Kapanış
|: 15,9300
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16,1548
En Düşük
15,9282
12:07913,04
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|Değişim
|: 1,53%
|| 13,76
|Açılış
|: 913,04
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|Önceki Kapanış
|: 899,27
|
913,42
En Düşük
898,85
BIST En Aktif Hisseler12:05
|IMASM
|24,12
|15.717.967
|% 9,94
|
|EMNIS
|27,22
|528.993
|% 9,94
|
|LIDFA
|7,65
|22.300.403
|% 9,76
|
|DENGE
|2,03
|24.421.114
|% 9,73
|
|IZINV
|21,04
|20.474.472
|% 9,30
|
|GMTAS
|2,97
|11.896.340
|% -10,00
|
|GEDZA
|24,72
|39.136.606
|% -9,85
|
|KARSN
|5,10
|455.942.847
|% -6,59
|
|AKSGY
|2,18
|14.134.075
|% -5,63
|
|TEZOL
|17,78
|71.402.239
|% -5,02
|
|SISE
|19,72
|1.361.860.538
|% 2,39
|
|KRDMD
|16,60
|1.109.456.094
|% 1,65
|
|THYAO
|42,76
|1.098.964.207
|% 1,09
|
|EREGL
|34,32
|933.136.260
|% 2,39
|
|EKGYO
|2,82
|809.794.644
|% 5,22
|
|EKGYO
|2,82
|809.794.644
|% 5,22
|
|YKBNK
|4,87
|497.330.249
|% 0,21
|
|KARSN
|5,10
|455.942.847
|% -6,59
|
|DOHOL
|3,75
|298.084.958
|% 1,63
|
|SISE
|19,72
|1.361.860.538
|% 2,39
|
|12:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,2364
|15,2443
|% 1,06
|
|Euro
|16,1166
|16,1319
|% 1,20
|
|Sterlin
|18,7364
|18,8303
|% 1,04
|
|Frank
|15,2694
|15,3614
|% 1,00
|
|Riyal
|4,0482
|4,0685
|% 0,96
|
|12:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.864
|1.864
|9,76
|
|Altın Gr.
|912
|913
|13,28
|
|Cumhuriyet
|6.164
|6.257
|41,00
|
|Tam
|6.136
|6.292
|40,21
|
|Yarım
|2.966
|3.044
|19,45
|
|Çeyrek
|1.488
|1.522
|9,72
|
|Gümüş.Ons
|21,90
|21,94
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|10,74
|10,75
|0,18
|
|B. Petrol
|106
|106
|0,16
|