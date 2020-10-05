***PETKM*** PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri
05.10.2020 17:20
***PETKM*** PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )
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Yönetim Kurulu Komiteleri
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1. sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nde yer alan hükümler çerçevesinde oluşturulan komiteler ve üyelikleri belirlenmiştir
Denetimden Sorumlu Komite, Sn. Mehmet CEYLAN (Başkan) ve Sn. Mehmet BOSTAN (Üye),
Kurumsal Yönetim Komitesi, Sn. Mehmet BOSTAN (Başkan), Sn. Vagif ALIYEV (Üye), Sn. Neslihan TONBUL (Üye) , Sn. Farruh GASIMOV (Üye) ve Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi Sn. Emre Can YÜCEOĞLU (Üye),
Riskin Erken Saptanması Komitesi, Sn. Osman DİNÇBAŞ (Başkan), Sn. Vagif ALIYEV (Üye) ve Sn. Süleyman GASIMOV (Üye).
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/878264
BIST
18:051.161
En Yüksek
|Değişim
|: 1,37%
|| 15,68
|Açılış
|: 1.151
|
|Önceki Kapanış
|: 1.145
|
1.161
En Düşük
1.151
18:057,7697
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0117
|Açılış
|: 7,7600
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7750
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7,7883
En Düşük
7,7213
18:059,1598
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 0,0632
|Açılış
|: 9,1100
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0750
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9,1652
En Düşük
9,0574
18:05478,49
En Yüksek
|Değişim
|: 0,97%
|| 4,62
|Açılış
|: 478,49
|
|Önceki Kapanış
|: 473,87
|
478,80
En Düşük
469,94
BIST En Aktif Hisseler18:05
|EGCYO
|1,43
|596.518
|% 10,00
|
|ARMDA
|62,15
|14.911.301
|% 10,00
|
|FORMT
|4,40
|32.723.039
|% 10,00
|
|ITTFH
|5,72
|138.026.669
|% 10,00
|
|YBTAS
|17.976,80
|1.917.773
|% 10,00
|
|YONGA
|39,60
|5.339.362
|% -10,00
|
|TKURU
|754,60
|1.328.096
|% -10,00
|
|KAPLM
|17,51
|1.952.514
|% -9,88
|
|RODRG
|10,53
|5.774.316
|% -9,15
|
|AKFGY
|4,00
|20.442.533
|% -5,44
|
|SISE
|7,02
|1.349.780.814
|% -0,28
|
|ASELS
|18,70
|882.611.715
|% 1,63
|
|GARAN
|7,18
|764.855.956
|% 0,98
|
|KRDMD
|3,50
|695.280.422
|% 1,74
|
|THYAO
|10,68
|560.865.222
|% 0,56
|
|KRDMD
|3,50
|695.280.422
|% 1,74
|
|EKGYO
|1,77
|349.248.173
|% 1,72
|
|SISE
|7,02
|1.349.780.814
|% -0,28
|
|GSDHO
|2,24
|374.298.109
|% 5,16
|
|ODAS
|3,02
|432.657.005
|% 3,42
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7641
|7,7706
|% 0,16
|
|Euro
|9,1517
|9,1604
|% 0,70
|
|Sterlin
|10,0415
|10,0919
|% 0,34
|
|Frank
|8,4484
|8,4993
|% 0,65
|
|Riyal
|2,0642
|2,0746
|% 0,11
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.913
|1.913
|13,98
|
|Altın Gr.
|478
|478
|4,26
|
|Cumhuriyet
|3.151
|3.198
|11,00
|
|Tam
|3.142
|3.221
|17,55
|
|Yarım
|1.518
|1.558
|8,49
|
|Çeyrek
|762
|779
|4,25
|
|Gümüş.Ons
|24,32
|24,35
|0,60
|
|Gümüş Gr.
|6,07
|6,08
|0,15
|
|B. Petrol
|41,60
|41,60
|2,33
|
Seans Raporu
18:05
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17:59XU100
Endeks 1, 158 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 15 üstünde . İşlem hacmi 13, 753.00 milyon TL de
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