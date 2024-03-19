***PETKM*** PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri









***PETKM*** PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYönetim Kurulu KomiteleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu tarafından, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1. sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nde yer alan hükümler çerçevesinde oluşturulan Denetimden Sorumlu Komite üyelerinin Sn. Murat ZAMAN (Başkan) ve Sn. Bekir Emre HAYKIR (Üye) olarak belirlenmesine karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1260307BIST