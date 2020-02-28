***PETUN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
28.02.2020 13:49
***PETUN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
PETUN.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/822695
BIST
15:34106.386
En Yüksek
|Değişim
|: -3,65%
|| -4.031,88
|Açılış
|: 99.332
|
|Önceki Kapanış
|: 110.418
|
107.760
En Düşük
99.332
15:346,2229
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0225
|Açılış
|: 6,2100
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1750
|
6,2574
En Düşük
6,1998
15:346,8401
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0184
|Açılış
|: 6,8200
|
|Önceki Kapanış
|: 6,7670
|
6,9146
En Düşük
6,8179
15:34323,91
En Yüksek
|Değişim
|: -0,71%
|| -2,31
|Açılış
|: 323,91
|
|Önceki Kapanış
|: 326,22
|
329,34
En Düşük
323,29
BIST En Aktif Hisseler
|HUBVC
|26,88
|14.423.312
|% 16,20
|
|OYAYO
|3,87
|30.406.702
|% 14,50
|
|EPLAS
|15,35
|114.629
|% 9,96
|
|MEMSA
|0,37
|1.365.407
|% 8,82
|
|OYLUM
|3,06
|7.901.104
|% 7,75
|
|YBTAS
|4.221,00
|29.547
|% -10,00
|
|UFUK
|3,70
|66.167
|% -9,98
|
|YONGA
|9,08
|32.061
|% -9,92
|
|BUCIM
|3,46
|1.348.453
|% -9,90
|
|HALKS
|2,92
|31.151
|% -9,88
|
|THYAO
|11,88
|1.273.865.880
|% -2,22
|
|ASELS
|27,98
|881.465.955
|% 0,00
|
|GARAN
|9,66
|415.305.538
|% -5,20
|
|AKBNK
|6,77
|225.553.096
|% -6,10
|
|YKBNK
|2,34
|224.698.818
|% -4,49
|
|EKGYO
|1,41
|169.613.251
|% -4,08
|
|IHLGM
|1,23
|145.409.391
|% -4,65
|
|ODAS
|1,99
|222.708.000
|% -2,45
|
|THYAO
|11,88
|1.273.865.880
|% -2,22
|
|YKBNK
|2,34
|224.698.818
|% -4,49
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9736
|8,0136
|% 0,04
|
|Frank
|6,4013
|6,4399
|% 0,46
|
|Riyal
|1,6503
|1,6586
|% 0,16
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.622
|1.623
|-14,59
|
|Altın Gr.
|326
|326
|-0,61
|
|Cumhuriyet
|2.159
|2.192
|-16,00
|
|Tam
|2.149
|2.203
|-15,80
|
|Yarım
|1.039
|1.066
|-7,64
|
|Çeyrek
|521
|533
|-3,82
|
|Gümüş.Ons
|17,11
|17,15
|-0,51
|
|Gümüş Gr.
|3,43
|3,44
|-0,09
|
|B. Petrol
|50,77
|50,77
|-0,96
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