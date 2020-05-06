***PETUN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
06.05.2020 10:15
***PETUN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
PETUN.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/842927
BIST
11:0998.898
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 160,16
|Açılış
|: 98.886
|
|Önceki Kapanış
|: 98.738
|
98.945
En Düşük
98.069
11:097,1529
En Yüksek
|Değişim
|: 1,11%
|| 0,0787
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
7,1587
En Düşük
7,0607
11:097,7307
En Yüksek
|Değişim
|: 0,79%
|| 0,0608
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,7454
En Düşük
7,6497
11:09392,10
En Yüksek
|Değişim
|: 0,94%
|| 3,65
|Açılış
|: 392,10
|
|Önceki Kapanış
|: 388,45
|
392,27
En Düşük
387,10
BIST En Aktif Hisseler
|ALKA
|7,81
|15.675.817
|% 10,00
|
|KUTPO
|13,20
|4.897.776
|% 10,00
|
|EKIZ
|12,98
|413.037
|% 10,00
|
|ARTI
|2,20
|186.342
|% 10,00
|
|YONGA
|15,73
|164.143
|% 10,00
|
|PETUN
|20,38
|88.849.555
|% -8,77
|
|DEVA
|15,03
|25.474.872
|% -6,24
|
|KRONT
|22,94
|13.372.079
|% -5,52
|
|ERSU
|4,55
|15.262.566
|% -5,41
|
|KNFRT
|10,75
|10.364.447
|% -5,12
|
|KRDMD
|2,38
|354.573.398
|% 5,31
|
|GARAN
|8,11
|159.378.656
|% -0,37
|
|ASELS
|27,18
|134.832.813
|% 0,44
|
|PETKM
|3,52
|122.417.277
|% 1,15
|
|KOZAA
|12,31
|115.717.130
|% 3,27
|
|KRDMD
|2,38
|354.573.398
|% 5,31
|
|KARSN
|1,84
|110.642.123
|% 6,36
|
|PETKM
|3,52
|122.417.277
|% 1,15
|
|TEKTU
|1,30
|44.591.186
|% 2,36
|
|GUSGR
|3,06
|96.116.420
|% 3,03
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,8351
|8,8794
|% 0,66
|
|Frank
|7,2951
|7,3391
|% 0,63
|
|Riyal
|1,8938
|1,9033
|% 0,74
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.708
|1.708
|2,69
|
|Altın Gr.
|391
|391
|2,60
|
|Cumhuriyet
|2.509
|2.556
|15,90
|
|Tam
|2.583
|2.623
|20,40
|
|Yarım
|1.260
|1.282
|9,90
|
|Çeyrek
|628
|641
|5,00
|
|Gümüş.Ons
|15,10
|15,15
|0,16
|
|Gümüş Gr.
|3,46
|3,47
|0,06
|
|B. Petrol
|31,04
|31,04
|0,07
|
Seans Raporu
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11:20XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 96, 82 artarak (% 0.10 ) 92, 622
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