***PETUN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
17.09.2020 12:04
***PETUN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
PETUN.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/875427
BIST
11:581.103
En Yüksek
|Değişim
|: -0,35%
|| -3,92
|Açılış
|: 1.106
|
|Önceki Kapanış
|: 1.107
|
1.108
En Düşük
1.103
11:587,5485
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 0,0443
|Açılış
|: 7,5640
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5240
|
7,5509
En Düşük
7,4825
11:588,9088
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 0,0413
|Açılış
|: 8,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8700
|
8,9184
En Düşük
8,8040
11:58471,87
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -1,15
|Açılış
|: 471,87
|
|Önceki Kapanış
|: 473,02
|
473,16
En Düşük
466,85
BIST En Aktif Hisseler11:56
|BALAT
|3,96
|2.699.069
|% 10,00
|
|YBTAS
|13.488,00
|310.224
|% 10,00
|
|EMNIS
|17,07
|545.967
|% 9,99
|
|MERIT
|96,85
|237.379
|% 9,99
|
|SODSN
|20,36
|689.390
|% 9,99
|
|KENT
|386,40
|985.320
|% -9,99
|
|MRSHL
|328,50
|16.914.833
|% -9,98
|
|EKIZ
|10,47
|3.953.619
|% -9,97
|
|TDGYO
|6,66
|13.926.504
|% -9,88
|
|IZTAR
|6,48
|2.284.835
|% -9,87
|
|KRDMD
|3,12
|377.552.959
|% -1,58
|
|AVOD
|4,43
|343.157.113
|% 9,65
|
|PETKM
|4,34
|219.709.366
|% -0,23
|
|RTALB
|52,05
|210.469.033
|% 1,66
|
|GARAN
|6,69
|192.305.972
|% -0,30
|
|KRDMD
|3,12
|377.552.959
|% -1,58
|
|IHLAS
|1,07
|105.349.464
|% -1,83
|
|AVOD
|4,43
|343.157.113
|% 9,65
|
|KARSN
|3,03
|181.951.332
|% 3,06
|
|TSKB
|1,08
|63.376.585
|% -0,92
|
|11:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,5456
|7,5485
|% 0,59
|
|Euro
|8,9043
|8,9088
|% 0,47
|
|Sterlin
|9,7463
|9,7951
|% 0,41
|
|Frank
|8,2486
|8,2983
|% 0,33
|
|Riyal
|2,0048
|2,0149
|% 0,47
|
|11:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.945
|1.945
|-14,17
|
|Altın Gr.
|471
|472
|-1,50
|
|Cumhuriyet
|3.129
|3.176
|-6,00
|
|Tam
|3.117
|3.194
|-2,44
|
|Yarım
|1.507
|1.545
|-1,19
|
|Çeyrek
|756
|773
|-0,59
|
|Gümüş.Ons
|26,86
|26,90
|-0,28
|
|Gümüş Gr.
|6,51
|6,52
|-0,04
|
|B. Petrol
|41,90
|41,90
|-0,32
|
Seans Raporu
11:56
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12:12GSRAY
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