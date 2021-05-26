***PETUN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
26.05.2021 10:23
***PETUN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
PETUN.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/938091
BIST
13:161.415
En Yüksek
|Değişim
|: 1,08%
|| 15,09
|Açılış
|: 1.413
|
|Önceki Kapanış
|: 1.400
|
1.423
En Düşük
1.393
13:168,4428
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -0,0190
|Açılış
|: 8,4300
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4300
|
8,4695
En Düşük
8,4135
13:1610,3384
En Yüksek
|Değişim
|: -0,29%
|| -0,0303
|Açılış
|: 10,2950
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3050
|
10,3718
En Düşük
10,3132
13:16517,65
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,89
|Açılış
|: 517,65
|
|Önceki Kapanış
|: 516,76
|
519,56
En Düşük
515,12
BIST En Aktif Hisseler13:15
|RYSAS
|3,74
|5.112.819
|% 10,00
|
|SUMAS
|61,15
|220.574
|% 9,98
|
|TUCLK
|9,75
|32.644.342
|% 9,92
|
|BASCM
|15,00
|395.434
|% 9,73
|
|TDGYO
|7,45
|7.695.312
|% 8,44
|
|KUTPO
|49,50
|3.035.390
|% -10,00
|
|ISGSY
|13,42
|22.971.071
|% -9,99
|
|METUR
|29,74
|43.891.821
|% -9,99
|
|ETILR
|6,32
|1.182.718
|% -9,97
|
|ESCOM
|6,02
|55.402.889
|% -7,53
|
|GARAN
|8,06
|1.131.273.334
|% 3,33
|
|THYAO
|13,08
|626.840.147
|% 1,40
|
|KOZAL
|123,70
|516.050.625
|% 0,98
|
|TRILC
|46,16
|488.069.548
|% -2,16
|
|KRDMD
|7,94
|415.589.764
|% 2,58
|
|YKBNK
|2,15
|334.646.204
|% 1,42
|
|GARAN
|8,06
|1.131.273.334
|% 3,33
|
|EKGYO
|1,90
|250.500.573
|% 2,70
|
|TSKB
|1,33
|116.110.195
|% 0,76
|
|DOHOL
|2,99
|246.322.810
|% -2,61
|
|13:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4416
|8,4438
|% -0,21
|
|Euro
|10,3316
|10,3377
|% -0,30
|
|Sterlin
|11,9188
|11,9786
|% -0,14
|
|Frank
|9,3916
|9,4482
|% -0,24
|
|Riyal
|2,2430
|2,2542
|% -0,30
|
|13:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.907
|1.908
|8,63
|
|Altın Gr.
|518
|518
|0,91
|
|Cumhuriyet
|3.424
|3.476
|31,00
|
|Tam
|3.404
|3.492
|27,27
|
|Yarım
|1.646
|1.689
|13,19
|
|Çeyrek
|825
|845
|6,59
|
|Gümüş.Ons
|28,06
|28,09
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|7,62
|7,62
|0,00
|
|B. Petrol
|68,50
|68,50
|0,01
|