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***PETUN*** PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi

06.04.2020 10:35
GÜNCEL HABERLER



***PETUN*** PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )

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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
19.03.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2020 - 31.12.2020
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
25.03.2020
Tescil Tarihi
31.03.2020
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
03.04.2020 / 10051
Açıklamalar

           Şirketimizin 25.03.2020 tarihinde yapılan genel kurul toplantısında, 2020 yılı hesap dönemi finansal raporlarının denetlenmesi için bağımsız denetim kuruluşu olarak PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesine ilişkin verilen karar İzmir Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 31.03.2020 tarihinde tescil edilmiş ve 03.04.2020 tarih, 10051 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edilmiştir.
 
Bilgilerinize arz ederiz.
 
Saygılarımızla,
PINAR ENTEGRE ET VE UN SAN. A.Ş.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/834885


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