***PETUN*** PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
06.04.2020 10:35
***PETUN*** PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
19.03.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2020 - 31.12.2020
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
25.03.2020
Tescil Tarihi
31.03.2020
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
03.04.2020 / 10051
Açıklamalar
Şirketimizin 25.03.2020 tarihinde yapılan genel kurul toplantısında, 2020 yılı hesap dönemi finansal raporlarının denetlenmesi için bağımsız denetim kuruluşu olarak PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesine ilişkin verilen karar İzmir Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 31.03.2020 tarihinde tescil edilmiş ve 03.04.2020 tarih, 10051 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edilmiştir.
Bilgilerinize arz ederiz.
Saygılarımızla,
PINAR ENTEGRE ET VE UN SAN. A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/834885
BIST
14:5891.420
En Yüksek
|Değişim
|: 2,09%
|| 1.867,72
|Açılış
|: 90.989
|
|Önceki Kapanış
|: 89.553
|
91.539
En Düşük
90.631
14:586,7774
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 0,0432
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,7900
En Düşük
6,7161
14:587,3191
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 0,0322
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,3371
En Düşük
7,2586
14:58357,40
En Yüksek
|Değişim
|: 1,95%
|| 6,83
|Açılış
|: 357,40
|
|Önceki Kapanış
|: 350,57
|
358,06
En Düşük
348,06
BIST En Aktif Hisseler
|IHEVA
|2,20
|18.800.999
|% 10,00
|
|GSRAY
|2,20
|195.545.087
|% 10,00
|
|BTCIM
|2,42
|10.749.573
|% 10,00
|
|AYCES
|15,08
|2.235.476
|% 9,99
|
|TUKAS
|9,37
|1.436.930
|% 9,98
|
|EGCYO
|0,35
|250.465
|% -7,89
|
|INFO
|5,92
|17.939.200
|% -7,36
|
|RALYH
|7,57
|1.106.066
|% -5,37
|
|IHGZT
|4,30
|41.632
|% -4,44
|
|BMELK
|1,30
|214.040
|% -4,41
|
|GARAN
|7,71
|410.023.424
|% 2,25
|
|SASA
|9,14
|372.636.598
|% 8,55
|
|PETKM
|3,47
|351.360.419
|% 1,76
|
|THYAO
|9,14
|306.896.091
|% 2,35
|
|ASELS
|23,68
|230.381.652
|% 2,07
|
|IHLGM
|1,06
|125.524.884
|% 6,00
|
|PETKM
|3,47
|351.360.419
|% 1,76
|
|YKBNK
|1,86
|171.437.997
|% 2,20
|
|GSRAY
|2,20
|195.545.087
|% 10,00
|
|IHLAS
|0,53
|34.825.339
|% 6,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,3141
|8,3558
|% 0,92
|
|Frank
|6,8965
|6,9381
|% 0,51
|
|Riyal
|1,7952
|1,8042
|% 0,57
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.639
|1.640
|21,15
|
|Altın Gr.
|357
|357
|6,31
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|14,59
|14,61
|0,20
|
|Gümüş Gr.
|3,17
|3,18
|0,06
|
|B. Petrol
|33,25
|33,25
|-0,86
|
Seans Raporu
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15:12XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 1751, 46 artarak (% 2.07 ) 86, 498
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15:12
Tavandan işlem gören hisse senedleri : TACTR, KERVN, IZTAR, METAL
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Tabandan işlem gören hisse senetleri : EKGYO, EGCYO, JANTS
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15:12
FENER, TDGYO, EMNIS değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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15:12
YBTAS, SUMAS, IHGZT değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında