***PETUN*** PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ A.Ş.( Esas Sözleşme
14.04.2021 14:08
***PETUN*** PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ A.Ş.( Esas Sözleşme )
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Türkçe
Esas Sözleşme
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
.
Açıklamalar
Şirketimizin yenilenmiş esas sözleşmesi ekte yer almaktadır.
Saygılarımızla,
PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ A.Ş.
Bildirim İçeriği
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
6 02/04/2021 05/04/2021 10302
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/927892
BIST
15:281.397
En Yüksek
|Değişim
|: 1,38%
|| 19,06
|Açılış
|: 1.381
|
|Önceki Kapanış
|: 1.378
|
1.406
En Düşük
1.381
15:288,0888
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -0,0169
|Açılış
|: 8,1050
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1400
|
8,1332
En Düşük
8,0295
15:289,6830
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -0,0141
|Açılış
|: 9,6800
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7100
|
9,7345
En Düşük
9,6125
15:28454,98
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,07
|Açılış
|: 454,98
|
|Önceki Kapanış
|: 454,91
|
456,49
En Düşük
450,36
BIST En Aktif Hisseler15:28
|DITAS
|14,66
|3.194.472
|% 9,98
|
|TUREX
|19,31
|4.479.881
|% 9,97
|
|MTRKS
|54,50
|23.064.291
|% 9,97
|
|SASA
|46,54
|672.137.818
|% 9,97
|
|QUAGR
|24,08
|1.429.967
|% 9,95
|
|ANELE
|6,57
|112.775.007
|% -10,00
|
|BJKAS
|12,16
|76.950.547
|% -9,99
|
|TKURU
|331,40
|6.557.993
|% -9,99
|
|ORMA
|33,52
|470.554
|% -9,99
|
|FRIGO
|39,86
|17.804.693
|% -9,98
|
|GARAN
|6,89
|1.077.724.062
|% 2,84
|
|EREGL
|17,13
|942.867.531
|% 0,23
|
|SASA
|46,54
|672.137.818
|% 9,97
|
|KRDMD
|7,33
|508.820.670
|% -0,54
|
|SISE
|7,33
|431.374.111
|% 2,09
|
|GARAN
|6,89
|1.077.724.062
|% 2,84
|
|DOHOL
|3,22
|413.148.549
|% 3,87
|
|YKBNK
|2,14
|275.886.421
|% 2,88
|
|IHLAS
|0,66
|83.299.446
|% 3,13
|
|TSKB
|1,32
|152.054.751
|% 2,33
|
|15:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,0832
|8,0888
|% -0,21
|
|Euro
|9,6755
|9,6830
|% -0,15
|
|Sterlin
|11,1179
|11,1736
|% 0,04
|
|Frank
|8,7518
|8,8045
|% -0,21
|
|Riyal
|2,1552
|2,1660
|% 0,00
|
|15:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.745
|1.745
|0,09
|
|Altın Gr.
|454
|454
|-0,70
|
|Cumhuriyet
|3.004
|3.049
|-26,00
|
|Tam
|2.994
|3.070
|-23,66
|
|Yarım
|1.447
|1.485
|-11,44
|
|Çeyrek
|726
|743
|-5,72
|
|Gümüş.Ons
|25,40
|25,43
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|6,60
|6,61
|0,00
|
|B. Petrol
|64,81
|64,81
|1,14
|