***PETUN*** PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri
30.06.2020 16:57
***PETUN*** PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri )
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Tebliğ'inin (Tebliğ) 10. maddesi kapsamında Şirketimizin ilişkili tarafları ile 2020 hesap döneminde de devam etmesi ve Tebliğ'de belirlenen %10 oranından fazlasına ulaşması öngörülen yaygın ve süreklilik arz eden işlemler için, işlemlerin şartlarına ve piyasa koşulları ile karşılaştırılmasına ilişkin olarak hazırlanan raporun sonuç kısmı aşağıda bilgilerinize sunulmuştur.
"Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Tebliği'nin 10. maddesine istinaden Şirketimizin ilişkili taraflarından Yaşar Birleşik Pazarlama Dağıtım Turizm ve Ticaret A.Ş. ve Çamlı Yem Besicilik, Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerinin 2020 hesap döneminde de Tebliğ'de belirlenen %10 oranından fazlasına ulaşması öngörüldüğünden, işbu raporda Yaşar Birleşik Pazarlama Dağıtım Turizm ve Ticaret A.Ş.'ye yapılan ürün satışı ve Çamlı Yem Besicilik, Sanayi ve Ticaret A.Ş.'den yapılan ham madde alımı işlemlerinin koşulları, fiyat belirleme yöntemi ve bu yöntemin seçilmesindeki gerekçeler açıklanarak söz konusu işlemlerin piyasa koşullarına ve emsallerine uygun olduğu sonucuna ulaşılmıştır."
Bilgilerinize arz ederiz.
Saygılarımızla,
PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/853510
BIST
17:04116.276
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 432,67
|Açılış
|: 116.426
|
|Önceki Kapanış
|: 115.843
|
116.831
En Düşük
116.147
17:046,8567
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0020
|Açılış
|: 6,8600
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8650
|
6,8569
En Düşük
6,8372
17:047,6904
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -0,0171
|Açılış
|: 7,6850
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7200
|
7,7159
En Düşük
7,6716
17:04390,01
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -0,71
|Açılış
|: 390,01
|
|Önceki Kapanış
|: 390,72
|
391,05
En Düşük
389,03
BIST En Aktif Hisseler
|KRDMA
|4,18
|103.952.570
|% 10,00
|
|AKMGY
|36,30
|4.738.626
|% 10,00
|
|VKFYO
|3,30
|14.276.220
|% 10,00
|
|AYEN
|5,51
|193.630.398
|% 9,98
|
|NATEN
|21,22
|10.401.068
|% 9,95
|
|EGCEY
|1,14
|509.381
|% -9,52
|
|TSPOR
|6,90
|546.908.184
|% -9,09
|
|ULAS
|5,89
|9.948.238
|% -8,26
|
|GLBMD
|4,48
|18.793.079
|% -7,05
|
|RTALB
|34,22
|56.370.029
|% -4,15
|
|KRDMD
|3,21
|2.107.189.668
|% 2,88
|
|EKGYO
|2,04
|1.911.158.897
|% 6,25
|
|GARAN
|8,49
|1.112.430.645
|% -0,47
|
|KARSN
|2,96
|778.989.368
|% 4,23
|
|THYAO
|12,49
|768.986.624
|% 0,24
|
|EKGYO
|2,04
|1.911.158.897
|% 6,25
|
|KRDMD
|3,21
|2.107.189.668
|% 2,88
|
|IHLGM
|1,68
|608.602.616
|% 4,35
|
|SKBNK
|1,43
|419.954.287
|% 2,14
|
|KARSN
|2,96
|778.989.368
|% 4,23
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4120
|8,4542
|% 0,07
|
|Frank
|7,1891
|7,2324
|% 0,16
|
|Riyal
|1,8220
|1,8311
|% -0,02
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.772
|1.772
|-0,68
|
|Altın Gr.
|390
|390
|-0,40
|
|Cumhuriyet
|2.526
|2.545
|-6,20
|
|Tam
|2.600
|2.611
|-6,40
|
|Yarım
|1.263
|1.277
|-3,20
|
|Çeyrek
|631
|639
|-1,60
|
|Gümüş.Ons
|17,98
|18,01
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|3,95
|3,95
|0,01
|
|B. Petrol
|41,34
|41,34
|-0,53
|
Seans Raporu
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17:09DMSAS
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