***PETUN*** PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri









***PETUN*** PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİlişkili Taraf İşlemleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Tebliğ'inin (Tebliğ) 10. maddesi kapsamında Şirketimizin ilişkili tarafları ile 2020 hesap döneminde de devam etmesi ve Tebliğ'de belirlenen %10 oranından fazlasına ulaşması öngörülen yaygın ve süreklilik arz eden işlemler için, işlemlerin şartlarına ve piyasa koşulları ile karşılaştırılmasına ilişkin olarak hazırlanan raporun sonuç kısmı aşağıda bilgilerinize sunulmuştur."Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Tebliği'nin 10. maddesine istinaden Şirketimizin ilişkili taraflarından Yaşar Birleşik Pazarlama Dağıtım Turizm ve Ticaret A.Ş. ve Çamlı Yem Besicilik, Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerinin 2020 hesap döneminde de Tebliğ'de belirlenen %10 oranından fazlasına ulaşması öngörüldüğünden, işbu raporda Yaşar Birleşik Pazarlama Dağıtım Turizm ve Ticaret A.Ş.'ye yapılan ürün satışı ve Çamlı Yem Besicilik, Sanayi ve Ticaret A.Ş.'den yapılan ham madde alımı işlemlerinin koşulları, fiyat belirleme yöntemi ve bu yöntemin seçilmesindeki gerekçeler açıklanarak söz konusu işlemlerin piyasa koşullarına ve emsallerine uygun olduğu sonucuna ulaşılmıştır."Bilgilerinize arz ederiz.Saygılarımızla,PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ A.Ş.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/853510BIST