***PETUN*** PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***PETUN*** PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavanı Geçerlilik Tarihi GüncellemesiYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 03.02.2021İlgili İşlem KST Geçerlilik Tarihi GüncellemesiMevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 100.000.000Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2025Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6Ek AçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu'nun 03.02.2021 tarihli toplantısında, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-18.1 sayılı Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği çerçevesinde, Şirket Esas Sözleşmesinin 6. maddesinde belirtilen 100.000.000.-TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanının 5 yıllık geçerlilik süresi 2021 yılı sonunda dolacağından, Şirketimiz kayıtlı sermaye tavanının geçerlilik süresinin 2021-2025 yıllarını kapsayacak şekilde uzatılmasını teminen, Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Kayıtlı Sermaye" başlıklı 6. maddesinin tadiline, Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Ticaret Bakanlığı nezdinde gerekli izinlerin alınmasına ve konunun yapılacak ilk Genel Kurul'da pay sahiplerimizin onayına sunulmasına karar verilmiştir.ESKİ ŞEKİLKAYITLI SERMAYEMadde 6-Şirket 28.7.1981 tarih ve 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre Kayıtlı Sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulunun 27.4.1983 tarih ve 111 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir.Şirketin Kayıtlı Sermayesi 100.000.000 TL. dır. (YÜZMİLYON TÜRK LİRASI)Herbir payın itibari değeri : 1 Kr.Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2017-2021 yılları arasındaki 5 (beş) yıllık dönem için geçerlidir. 2021 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi, 2021 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulundan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımı yapılamaz.Şirketin çıkarılmış sermayesi 43.335.000 TL. olup, bu sermayenin 41.877.500 TL.lık kısmı İç Kaynaklardan karşılanmış, 337.500 TL.lık kısmı ise Pınar Un ve Tarım Ürünleri Sanayi A.Ş.'nin 45.000 TL. olan çıkarılmış sermayesinin, Sermaye Piyasası Kurulu ve ortaklarca uygun görülen 7.5 katlık değiştirme birimi ile çarpılması yolu ile elde edilmiş, kalan 1.120.000 TL.lık kısmın tamamı nakden ödenmiştir. 43.335.000 TL. tutarındaki çıkarılmış sermaye beheri 1 Kr. itibari değerde 1.500.000 adet A grubu nama ve 4.332.000.000 adet B grubu hamiline yazılı olmak üzere toplam 4.333.500.000 adet paydan oluşmuştur.Yönetim Kurulu, 2017-2021 yılları arasında, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda, kayıtlı sermaye tavanına kadar nama ve/veya hamiline yazılı pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya yetkilidir.Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.Yönetim Kurulu, imtiyazlı ve itibari değerinin üzerinde veya altında pay çıkarmaya, pay sahiplerinin yeni pay alma haklarını sınırlandırmaya veya imtiyazlı pay sahiplerinin haklarını kısıtlayıcı nitelikle karar almaya yetkilidir.YENİ ŞEKİLKAYITLI SERMAYEMadde 6-Şirket 28.7.1981 tarih ve 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre Kayıtlı Sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulunun 27.4.1983 tarih ve 111 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir.Şirketin Kayıtlı Sermayesi 100.000.000 TL. dır. (YÜZMİLYON TÜRK LİRASI)Herbir payın itibari değeri : 1 Kr.Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2021-2025 yılları arasındaki 5 (beş) yıllık dönem için geçerlidir. 2025 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi, 2025 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulundan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımı yapılamaz.Şirketin çıkarılmış sermayesi 43.335.000 TL. olup, bu sermayenin 41.877.500 TL.lık kısmı İç Kaynaklardan karşılanmış, 337.500 TL.lık kısmı ise Pınar Un ve Tarım Ürünleri Sanayi A.Ş.'nin 45.000 TL. olan çıkarılmış sermayesinin, Sermaye Piyasası Kurulu ve ortaklarca uygun görülen 7.5 katlık değiştirme birimi ile çarpılması yolu ile elde edilmiş, kalan 1.120.000 TL.lık kısmın tamamı nakden ödenmiştir. 43.335.000 TL. tutarındaki çıkarılmış sermaye beheri 1 Kr. itibari değerde 1.500.000 adet A grubu nama ve 4.332.000.000 adet B grubu hamiline yazılı olmak üzere toplam 4.333.500.000 adet paydan oluşmuştur.Yönetim Kurulu, 2021-2025 yılları arasında, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda, kayıtlı sermaye tavanına kadar nama ve/veya hamiline yazılı pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya yetkilidir.Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.Yönetim Kurulu, imtiyazlı ve itibari değerinin üzerinde veya altında pay çıkarmaya, pay sahiplerinin yeni pay alma haklarını sınırlandırmaya veya imtiyazlı pay sahiplerinin haklarını kısıtlayıcı nitelikle karar almaya yetkilidir.Bilgilerinize arz ederiz.Saygılarımızla,PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ A.Ş.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/907395BIST