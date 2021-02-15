***PETUN*** PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim
15.02.2021 13:43
***PETUN*** PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavanı Geçerlilik Tarihi Güncellemesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 03.02.2021
İlgili İşlem KST Geçerlilik Tarihi Güncellemesi
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 100.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2025
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
SPK Başvuru Tarihi 04.02.2021
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 09.02.2021
Ek Açıklamalar
Şirketimizin kayıtlı sermaye tavanının geçerlilik süresinin 2025 yılına uzatılmasına ilişkin esas sözleşme değişiklik tasarıları, T.C. Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı tarafından onaylanmış olup esas sözleşme değişiklik tasarılarının, T.C. Ticaret Bakanlığı'nın iznini takiben, yapılacak ilk genel kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulması öngörülmektedir.
Bilgilerinize arz ederiz.
Saygılarımızla,
PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/909615
BIST
15:041.556
En Yüksek
|Değişim
|: 1,14%
|| 17,56
|Açılış
|: 1.551
|
|Önceki Kapanış
|: 1.538
|
1.560
En Düşük
1.547
15:046,9702
En Yüksek
|Değişim
|: -0,93%
|| -0,0655
|Açılış
|: 6,9750
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0400
|
7,0383
En Düşük
6,9584
15:048,4586
En Yüksek
|Değişim
|: -0,79%
|| -0,0674
|Açılış
|: 8,4600
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5050
|
8,5534
En Düşük
8,4506
15:04407,92
En Yüksek
|Değişim
|: -1,01%
|| -4,15
|Açılış
|: 407,92
|
|Önceki Kapanış
|: 412,06
|
413,09
En Düşük
406,66
BIST En Aktif Hisseler15:04
|VAKFN
|12,32
|12.369.706
|% 10,00
|
|TACTR
|31,68
|2.456.965
|% 10,00
|
|VERTU
|34,10
|11.267.493
|% 10,00
|
|BALAT
|9,90
|2.536.380
|% 10,00
|
|EPLAS
|41,58
|4.353.967
|% 10,00
|
|IDEAS
|27,00
|3.969.621
|% -10,00
|
|TGSAS
|26,14
|161.010.436
|% -9,99
|
|EKIZ
|10,62
|911.270
|% -9,92
|
|DARDL
|31,60
|4.753.698
|% -9,66
|
|PSDTC
|33,50
|11.385.256
|% -8,77
|
|KOZAL
|145,70
|2.090.711.368
|% 1,04
|
|SASA
|37,68
|1.450.805.645
|% 9,47
|
|THYAO
|12,30
|945.016.453
|% 2,50
|
|TCELL
|17,01
|611.657.421
|% 2,04
|
|GARAN
|10,00
|561.406.129
|% 0,81
|
|GSDHO
|2,74
|321.401.923
|% 1,48
|
|ALBRK
|2,29
|231.565.197
|% 2,23
|
|EKGYO
|2,54
|246.434.278
|% 0,79
|
|SKBNK
|1,45
|137.916.030
|% 0,69
|
|CEMAS
|2,28
|203.297.358
|% 2,70
|
|15:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|6,9677
|6,9702
|% -0,93
|
|Euro
|8,4518
|8,4586
|% -0,79
|
|Sterlin
|9,6660
|9,7145
|% -0,52
|
|Frank
|7,7980
|7,8450
|% -0,75
|
|Riyal
|1,8531
|1,8624
|% -0,90
|
|15:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.820
|1.821
|-0,82
|
|Altın Gr.
|408
|408
|-3,87
|
|Cumhuriyet
|2.718
|2.759
|-22,00
|
|Tam
|2.708
|2.777
|-18,60
|
|Yarım
|1.309
|1.343
|-9,00
|
|Çeyrek
|656
|672
|-4,50
|
|Gümüş.Ons
|27,57
|27,61
|0,33
|
|Gümüş Gr.
|6,19
|6,20
|0,03
|
|B. Petrol
|63,35
|63,35
|0,92
|