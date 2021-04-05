***PETUN*** PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim
05.04.2021 11:39
***PETUN*** PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavanına İlişkin Tescil Bildirimi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 03.02.2021
İlgili İşlem KST Geçerlilik Tarihi Güncellemesi
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 100.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2025
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
SPK Başvuru Tarihi 04.02.2021
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 09.02.2021
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 25.03.2021
Genel Kurul‘da Kayıtlı Sermaye Tavanı Konusu Görüşüldü mü? Kabul edildi mi? Kabul edildi
Tescil Tarihi 02.04.2021
Ek Açıklamalar
Şirketimiz 25 Mart 2021 tarihinde yapılan 2020 Olağan Genel Kurul Toplantısı sonuçları, İzmir Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 2 Nisan 2021 tarihinde tescil edilmiştir.
Bilgilerinize arz ederiz.
Saygılarımızla,
PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ A.Ş.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 SPK ONAYLI Tadil Metinleri-PETUN (2).pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/923212
BIST
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BIST En Aktif Hisseler15:54
|JANTS
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|309.616.281
|% 10,00
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|ERBOS
|75,90
|46.964.843
|% 10,00
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|SNKRN
|38,50
|3.629.588
|% 10,00
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|IZFAS
|12,99
|30.590.449
|% 9,99
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|KRTEK
|21,86
|44.213.012
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|RODRG
|20,70
|668.714
|% -10,00
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|UTPYA
|29,90
|890.841
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|IDEAS
|78,50
|1.686.968
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|GLRYH
|10,94
|14.337.649
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|UZERB
|43,10
|583.186
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|EKGYO
|2,01
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|BJKAS
|8,30
|900.740.981
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|KOZAL
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|709.702.108
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|GARAN
|6,90
|597.779.868
|% 0,27
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|SOKM
|12,61
|500.916.400
|% 0,24
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|EKGYO
|2,01
|1.314.344.660
|% 4,69
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|IHLGM
|1,17
|134.559.907
|% 4,46
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|BJKAS
|8,30
|900.740.981
|% -9,78
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|GARAN
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|597.779.868
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|ODAS
|3,66
|294.424.349
|% 4,27
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|15:54
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|Dolar
|8,1133
|8,1244
|% -0,34
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|Euro
|9,5636
|9,5723
|% -0,11
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|Sterlin
|11,2257
|11,2820
|% -0,13
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|Frank
|8,5935
|8,6453
|% -0,25
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|Riyal
|2,1569
|2,1677
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|15:54
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|Altın Ons
|1.724
|1.724
|-8,25
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|Altın Gr.
|451
|451
|-3,07
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|Cumhuriyet
|2.985
|3.031
|3,00
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|Tam
|2.966
|3.043
|-4,40
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|Yarım
|1.434
|1.472
|-2,13
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|Çeyrek
|719
|736
|-1,07
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|Gümüş.Ons
|24,92
|24,96
|-0,01
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|Gümüş Gr.
|6,54
|6,54
|0,00
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|B. Petrol
|63,64
|63,64
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