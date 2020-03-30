***PETUN*** PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
30.03.2020 14:45
***PETUN*** PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 30.03.2020 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısı'nda,
Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Sn. Emine Feyhan YAŞAR'ın ve Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği'ne Sn. İdil YİĞİTBAŞI'ın seçilmelerine karar verilmiştir.
Bilgilerinize arz ederiz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/833251
BIST
17:3388.042
En Yüksek
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En Düşük
335,69
BIST En Aktif Hisseler
|KERVT
|3,19
|41.232.027
|% 10,00
|
|IHYAY
|0,66
|37.210.242
|% 10,00
|
|TUCLK
|3,63
|22.898.544
|% 10,00
|
|TIRE
|5,72
|27.533.896
|% 10,00
|
|SONME
|4,62
|4.127.284
|% 10,00
|
|GLRYH
|2,16
|328.244
|% -10,00
|
|ECZYT
|10,17
|56.000.823
|% -10,00
|
|PGSUS
|31,10
|488.148.207
|% -9,96
|
|SELEC
|7,35
|80.002.726
|% -9,93
|
|RTALB
|5,19
|316.839
|% -9,90
|
|THYAO
|8,71
|711.897.822
|% -1,69
|
|ASELS
|23,22
|604.058.349
|% 0,43
|
|GARAN
|8,01
|533.844.597
|% 1,65
|
|PGSUS
|31,10
|488.148.207
|% -9,96
|
|ECILC
|4,60
|371.805.723
|% -9,45
|
|IHLGM
|0,95
|171.700.481
|% 5,56
|
|GSRAY
|2,04
|302.370.978
|% 5,70
|
|IHLAS
|0,48
|60.388.762
|% 2,13
|
|TSPOR
|2,84
|253.672.359
|% 9,65
|
|YKBNK
|1,89
|175.053.948
|% 0,53
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,1377
|8,1785
|% 1,70
|
|Frank
|6,8419
|6,8831
|% 1,24
|
|Riyal
|1,7463
|1,7551
|% 2,01
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.622
|1.624
|-5,28
|
|Altın Gr.
|343
|343
|5,17
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|14,14
|14,17
|-0,29
|
|Gümüş Gr.
|2,99
|3,00
|-0,00
|
|B. Petrol
|25,89
|25,89
|-2,06
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