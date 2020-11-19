***PETUN*** PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
19.11.2020 11:55
***PETUN*** PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
ÇAMLI YEM BESİCİLİK SANAYİ VE TİC.A.Ş. GIDA 10.618.442,95 2.483.636,47 TRY 23,39 İŞTİRAK
DESA ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. ENERJİ 23.200.000,00 6.127.746,12 TRY 26,41 İŞTİRAK
YAŞAR BİRLEŞİK PAZARLAMA DAĞITIM TURİZM VE TİCARET A.Ş. TİCARET 80.953.360,53 34.634.181,42 TRY 42,78 İŞTİRAK
PINAR FOODS GmbH GIDA 5.056.350,00 2.272.500,00 EUR 44,94 İŞTİRAK
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/889189
BIST
12:161.282
En Yüksek
|Değişim
|: -0,96%
|| -12,41
|Açılış
|: 1.294
|
|Önceki Kapanış
|: 1.295
|
1.295
En Düşük
1.278
12:167,6755
En Yüksek
|Değişim
|: -0,52%
|| -0,0405
|Açılış
|: 7,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7500
|
7,7337
En Düşük
7,6305
12:169,0896
En Yüksek
|Değişim
|: -0,66%
|| -0,0606
|Açılış
|: 9,0800
|
|Önceki Kapanış
|: 9,1700
|
9,1693
En Düşük
9,0447
12:16459,52
En Yüksek
|Değişim
|: -0,99%
|| -4,61
|Açılış
|: 459,52
|
|Önceki Kapanış
|: 464,13
|
464,93
En Düşük
456,03
BIST En Aktif Hisseler12:16
|IZTAR
|12,76
|3.641.214
|% 10,00
|
|CASA
|60,50
|496.766
|% 10,00
|
|SAFKR
|9,58
|93.349.485
|% 9,99
|
|ATSYH
|5,29
|139.936
|% 9,98
|
|SKTAS
|5,44
|32.665.085
|% 9,90
|
|TKURU
|282,60
|133.670
|% -10,00
|
|ORMA
|10,13
|52.686
|% -9,96
|
|UZERB
|25,16
|229.157
|% -9,95
|
|EUYO
|5,35
|1.080.342
|% -9,93
|
|EMNIS
|21,34
|23.346
|% -9,88
|
|KRDMD
|4,74
|2.206.379.804
|% 3,27
|
|GARAN
|8,73
|1.523.238.131
|% -1,36
|
|YKBNK
|2,88
|890.300.503
|% -1,71
|
|THYAO
|11,66
|578.775.831
|% -0,34
|
|PETKM
|4,72
|510.934.239
|% 0,43
|
|KRDMD
|4,74
|2.206.379.804
|% 3,27
|
|YKBNK
|2,88
|890.300.503
|% -1,71
|
|EKGYO
|1,94
|420.656.922
|% -2,51
|
|GARAN
|8,73
|1.523.238.131
|% -1,36
|
|PETKM
|4,72
|510.934.239
|% 0,43
|
|12:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,6713
|7,6755
|% -0,52
|
|Euro
|9,0809
|9,0896
|% -0,66
|
|Sterlin
|10,1160
|10,1667
|% -0,92
|
|Frank
|8,3742
|8,4246
|% -0,70
|
|Riyal
|2,0403
|2,0505
|% -0,56
|
|12:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.863
|1.863
|-7,56
|
|Altın Gr.
|459
|459
|-5,05
|
|Cumhuriyet
|3.043
|3.089
|-58,00
|
|Tam
|3.037
|3.116
|-49,71
|
|Yarım
|1.468
|1.507
|-24,05
|
|Çeyrek
|736
|754
|-12,02
|
|Gümüş.Ons
|23,94
|23,98
|-0,30
|
|Gümüş Gr.
|5,89
|5,89
|-0,13
|
|B. Petrol
|44,05
|44,05
|-0,29
|