***PETUN* *PNSUT*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı









***PETUN******PNSUT*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı )Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayırİlgili Şirketler PNSUT, PETUN14.10.2020 tarihinden itibaren hak kullanımı işlemleri nedeniyle ilgili hakları kullanılmış olarak işlem görecek payların listesi aşağıdadır.Kar Payı ÖdemesiPay Adı Pay Kodu 1 TL Nominal değerli paya BRÜT (TL) 1 TL Nominal değerli paya NET (TL) AçıklamaPINAR ET VE UN PETUN 0,225 0,19125PINAR SUT PNSUT 0,1081292 0,0919098Ek Açıklamalarhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/881208BIST