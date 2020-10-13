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***PETUN* *PNSUT*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı

13.10.2020 16:59
GÜNCEL HABERLER



***PETUN******PNSUT*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı )

Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
İlgili Şirketler PNSUT, PETUN

14.10.2020 tarihinden itibaren hak kullanımı işlemleri nedeniyle ilgili hakları kullanılmış olarak işlem görecek payların listesi aşağıdadır.
Kar Payı Ödemesi
Pay Adı Pay Kodu 1 TL Nominal değerli paya BRÜT (TL) 1 TL Nominal değerli paya NET (TL) Açıklama
PINAR ET VE UN PETUN 0,225 0,19125
PINAR SUT PNSUT 0,1081292 0,0919098


Ek Açıklamalar
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http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/881208


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NTHOL 3,19 236.606.792 % 10,00  
OLMIP 11,55 7.570.397 % 10,00  
KERVN 2,20 5.567.857 % 10,00  
DAGHL 13,31 1.269.348 % 10,00  
BMELK 14,52 2.497.672 % 10,00  
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Tam 3.176 3.255 -33,28  
Yarım 1.535 1.575 -16,10  
Çeyrek 770 787 -8,05  
Gümüş.Ons 24,19 24,23 -0,89  
Gümüş Gr. 6,16 6,17 -0,20  
B. Petrol 42,23 42,23 0,51  
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