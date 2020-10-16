***PETUN* *PNSUT*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Pay Mali Hak Kullanım İşlemi - Nakit Ödeme
16.10.2020 17:07
***PETUN******PNSUT*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Pay Mali Hak Kullanım İşlemi - Nakit Ödeme )
Özet Bilgi HAK KULLANIM
İlgili Şirketler PETUN, PNSUT
Merkezi Kaydi Sistemde gerçekleştirilen hak kullanım ödemelerine ait kayıtlar aşağıda yer almaktadır.
KIYMET TÜRÜ ISIN KOD AÇIKLAMA ISIN KOD BORSA KODU İŞLEM TİPİ TEMETTÜ NET ORAN % TEMETTÜ BRÜT ORAN ORTAKLIKTAN ÇIKARMA NAKİT ÖDEME ORAN NAKİT ÖDEME TARİHİ PARA BİRİMİ AÇIKLAMA
PAY SENEDİ PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ A.Ş. TRAPETUN91A5 PETUN Nakit Temettü Ödeme 19,125 22,5 16/10/2020 TRY
PAY SENEDİ PINAR SÜT MAMÜLLERİ SANAYİİ A.Ş. TRAPNSUT91A5 PNSUT Nakit Temettü Ödeme 9,19098 10,81292 16/10/2020 TRY
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/882201
BIST
18:051.193
En Yüksek
|Değişim
|: 1,04%
|| 12,30
|Açılış
|: 1.185
|
|Önceki Kapanış
|: 1.180
|
1.194
En Düşük
1.183
18:057,9062
En Yüksek
|Değişim
|: -0,33%
|| -0,0262
|Açılış
|: 7,9220
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9350
|
7,9577
En Düşük
7,8869
18:059,2678
En Yüksek
|Değişim
|: -0,30%
|| -0,0282
|Açılış
|: 9,2750
|
|Önceki Kapanış
|: 9,2750
|
9,3412
En Düşük
9,2449
18:05482,80
En Yüksek
|Değişim
|: -0,93%
|| -4,51
|Açılış
|: 482,80
|
|Önceki Kapanış
|: 487,31
|
489,15
En Düşük
482,25
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ALCTL
|32,78
|147.515.392
|% 10,00
|
|ATAGY
|4,18
|10.868.941
|% 10,00
|
|ITTFH
|9,13
|372.780.482
|% 10,00
|
|TKURU
|357,50
|42.590.054
|% 10,00
|
|DAGHL
|17,71
|35.891.640
|% 10,00
|
|POLTK
|353,00
|6.799.839
|% -9,99
|
|UZERB
|36,40
|3.498.622
|% -9,99
|
|BASCM
|9,37
|115.167
|% -9,99
|
|EMNIS
|37,58
|104.961
|% -9,97
|
|YAPRK
|55,20
|1.127.018
|% -9,95
|
|GARAN
|7,18
|1.265.949.852
|% 2,43
|
|PETKM
|4,63
|1.255.326.508
|% -1,49
|
|SISE
|6,78
|1.221.410.734
|% 0,89
|
|SKBNK
|1,84
|672.331.090
|% 6,36
|
|IHLGM
|1,74
|623.002.797
|% 9,43
|
|IHLGM
|1,74
|623.002.797
|% 9,43
|
|ODAS
|3,55
|398.104.432
|% 0,85
|
|HLGYO
|2,57
|119.032.354
|% -0,77
|
|PEKGY
|2,70
|108.251.054
|% -0,37
|
|POLHO
|4,28
|144.033.929
|% -1,38
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8997
|7,9062
|% -0,33
|
|Euro
|9,2583
|9,2678
|% -0,30
|
|Sterlin
|10,1827
|10,2338
|% -0,34
|
|Frank
|8,6046
|8,6564
|% -0,52
|
|Riyal
|2,1006
|2,1111
|% -0,49
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.898
|1.899
|-10,11
|
|Altın Gr.
|483
|483
|-4,29
|
|Cumhuriyet
|3.212
|3.260
|8,00
|
|Tam
|3.197
|3.277
|11,87
|
|Yarım
|1.545
|1.585
|5,75
|
|Çeyrek
|775
|793
|2,87
|
|Gümüş.Ons
|24,17
|24,20
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|6,19
|6,19
|-0,01
|
|B. Petrol
|42,96
|42,96
|-0,20
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59DOAS
Yüzde 7.12 oranında artışla 17.76 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 510, 762 adet işlem
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17:58XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 15, 07 artarak (% 1.16 ) 1, 315
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17:58
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi ALBRK, IHLGM, SKBNK
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17:58XU100
Endeks 1, 192 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 99 üstünde . İşlem hacmi 17, 525.00 milyon TL de
-
17:58PEGYO
Yüzde 9.75 oranında artışla 2.59 lira fiyatla işlem gören hissede 46, 546, 802 adet işlem