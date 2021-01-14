***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
14.01.2021 10:10
***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
RBV-2020/4.DÖNEM ARACI KURUM KOMİSYON VE VARLIK ALIM SATIM BİLGİLERİ
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş. 0 % 0 % 0 % 106,084965
EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş. 0 % 0 % 0 % 9,745338
KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş. 0 % 0 % 0 % 13,225816
QNB FİNANS YATIRIM A.Ş. 59.526,25 % 0,005243 % 0,082872 % 1.580,471161
TÜRKIYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş. 0 % 0 % 0 % 98,010256
VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş. 0 % 0 % 0 % 69,887995
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş. 0 % 0 % 0 % 111,58412
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/902004
BIST
13:021.563
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 4,07
|Açılış
|: 1.567
|
|Önceki Kapanış
|: 1.559
|
1.568
En Düşük
1.556
13:027,3757
En Yüksek
|Değişim
|: -0,37%
|| -0,0271
|Açılış
|: 7,3750
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4200
|
7,4582
En Düşük
7,3685
13:028,9867
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -0,0137
|Açılış
|: 8,9700
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0300
|
9,0707
En Düşük
8,9774
13:02437,23
En Yüksek
|Değişim
|: -0,53%
|| -2,31
|Açılış
|: 437,03
|
|Önceki Kapanış
|: 439,54
|
441,73
En Düşük
435,43
BIST En Aktif Hisseler13:02
|YAPRK
|117,80
|24.867.584
|% 9,99
|
|KSTUR
|189,30
|1.263.877
|% 9,99
|
|POLTK
|437,40
|10.194.482
|% 9,98
|
|SODSN
|32,00
|833.824
|% 9,97
|
|YONGA
|34,64
|2.326.041
|% 9,97
|
|KUTPO
|55,60
|98.828.237
|% -9,96
|
|UZERB
|86,75
|1.665.653
|% -9,96
|
|DIRIT
|3,90
|571.688
|% -6,47
|
|MZHLD
|34,20
|114.796
|% -6,30
|
|DAGI
|8,40
|43.211.199
|% -6,25
|
|THYAO
|13,37
|1.203.671.976
|% 0,68
|
|DOHOL
|3,69
|1.020.965.457
|% -2,38
|
|TCELL
|17,11
|649.581.387
|% -0,23
|
|SISE
|7,81
|612.850.688
|% -2,13
|
|FENER
|39,92
|583.860.210
|% 2,41
|
|DOHOL
|3,69
|1.020.965.457
|% -2,38
|
|SKBNK
|1,64
|378.043.337
|% 2,50
|
|TSKB
|1,90
|337.602.764
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,46
|343.358.895
|% 0,41
|
|THYAO
|13,37
|1.203.671.976
|% 0,68
|
|13:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3719
|7,3757
|% -0,37
|
|Euro
|8,9788
|8,9867
|% -0,15
|
|Sterlin
|10,0506
|10,1010
|% -0,09
|
|Frank
|8,2886
|8,3385
|% -0,21
|
|Riyal
|1,9622
|1,9720
|% -0,28
|
|13:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.840
|1.840
|-8,94
|
|Altın Gr.
|437
|437
|-2,60
|
|Cumhuriyet
|2.905
|2.945
|-49,00
|
|Tam
|2.889
|2.962
|-45,80
|
|Yarım
|1.396
|1.433
|-22,15
|
|Çeyrek
|700
|716
|-11,08
|
|Gümüş.Ons
|25,13
|25,17
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|5,96
|5,97
|-0,03
|
|B. Petrol
|55,98
|55,98
|-0,08
|