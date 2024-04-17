***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
17.04.2024 18:51
***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Bildirim İçeriği
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
RBA 2024-1.DONEM ARACI KURUM KOMISYON VE VARLIK ALIM SATIM BILGILERI
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
T.C. IS BANKASI A.S. 76.337,81 % 0,028402 % 0,017933 % 63,137402
OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.S. 21.574,95 % 0,01575 % 0,005068 % 32,179
QNB FINANS YATIRIM A.S. 2.613,42 % 0,014235 % 0,000614 % 4,312653
TURKIYE FINANS KATILIM BANKASI A.S. 0 % 0 % 0 % 118,765173
VAKIF KATILIM BANKASI A.S. 0 % 0 % 0 % 180,466974
ZIRAAT KATILIM BANKASI A.S. 0 % 0 % 0 % 0,587278
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1274018
BIST