***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )TürkçeAracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım BilgileriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım BilgileriAçıklamalarRBA 2024-1.DONEM ARACI KURUM KOMISYON VE VARLIK ALIM SATIM BILGILERIAracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımlarıİşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)T.C. IS BANKASI A.S. 76.337,81 % 0,028402 % 0,017933 % 63,137402OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.S. 21.574,95 % 0,01575 % 0,005068 % 32,179QNB FINANS YATIRIM A.S. 2.613,42 % 0,014235 % 0,000614 % 4,312653TURKIYE FINANS KATILIM BANKASI A.S. 0 % 0 % 0 % 118,765173VAKIF KATILIM BANKASI A.S. 0 % 0 % 0 % 180,466974ZIRAAT KATILIM BANKASI A.S. 0 % 0 % 0 % 0,587278http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1274018BIST