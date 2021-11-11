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***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

11.11.2021 16:12
***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu


***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

Fona İlişkin Bilgiler
Portföy Saklama Kuruluşu QNB FİNANS YATIRIM YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
ISIN Kodu TRYAPYS00239
Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret Unvanı ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Fonun Süresi SÜRESİZ
Fonun Yatırım Stratejisi Fon'un temel yatırım stratejisi, değer artışı kazancı, alım satım karı veya kira geliri elde etmek amacıyla yoğun olarak arsa ve arazi yatırımları ile Kurul tarafından uygun görülen her türlü gayrimenkule yatırım yapmaktır. Bu amaçla söz konusu gayrimenkuller satın alınabilir, satılabilir, kiralanabilir, kiraya verilebilir veya satın alma ve satış vaadi sözleşmesi imzalanabilir. Tabi oldukları mevzuat hükümlerine göre hazırlanan finansal tablolarında yer alan aktif toplamının devamlı olarak en az %75'i yurtiçi gayrimenkul yatırımlarından oluşan anonim ortaklıkların paylarına, gayrimenkul sertifikalarına ve diğer gayrimenkul yatırım fonlarının katılma paylarına da yatırım yapılabilir.


Komisyon ve Gider Bilgileri
Fon Yönetim Ücreti Oranı ve Giriş-Çıkış Komisyonları
Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Sabit Yönetim Ücreti (Günlük) (TL) Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Sabit Yönetim Ücreti (Yıllık) (TL) Giriş Komisyonu (%) Giriş Komisyonuna İlişkin Açıklama Çıkış Komisyonu (%) Çıkış Komisyonuna İlişkin Açıklama Performans Ücreti Oranı (%) Performans Ücreti Oranının Hesaplanma Şekli
0,006 2,18 30 İlk üç yıl içinde çıkış
0,006 2,18 20 Üç yıl ile beş yıl arasında çıkış
0,006 2,18 10 Beş yıl ile on yıl arasında çıkış
0,006 2,18 0 On yıldan sonra çıkış

Fon Müdürü, Yatırım Komitesi Üyeleri ve Portföy Yöneticileri
Fon Yatırım Komitesi Üyeleri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Gayrimenkul Yatırımları Konusunda Tecrübesi (Yıl)
Muhammed Emin ÖZER 26.10.2021 2011-SPK-2.BAŞKANLIK ,2016-BİZİM MENKUL DEĞERLER -GENEL KOORDİNATÖR,2017-ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.-GENEL MÜDÜR 5 YIL
Rıza Tonyukuk TOSUNLU 26.10.2021 2011-ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.-YATIRIM PROJELERİ BİRİM MÜDÜRÜ 20 YIL
MUSTAFA ALKAN 26.10.2021 2007-ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.-YÖNETMEN,2015-ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.-ARAŞTIRMA MÜDÜRÜ 5 YIL
Levent SÜMER 26.10.2021 2010-UPYE YÖNETİM KURULU BAŞKANI-2019-İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ
Özgür SARIKAYA 26.10.2021 2010-SOCAR Türkiye Enerji A.Ş. PROJE YÖNETİCİSİ
Bora SEZER 26.10.2021 2019-Deprem Güçlendirme Derneği Denetleme Kurulu Üyesi 20 YIL
ALPER TÜFEKÇİ 26.10.2021 20 YIL
Ali HEPŞEN 26.10.2021 2002-İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ 20 YIL

Fon Portföy Yöneticileri (Gayrimenkul Yatırımları Dışında Kalan Portföy İçin)
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Muhammed Emin ÖZER 26.10.2021 2011-SPK-2.BAŞKANLIK ,2016-BİZİM MENKUL DEĞERLER -GENEL KOORDİNATÖR,2017-ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.-GENEL MÜDÜR 30 YIL DÜZEY 3 LİSANSI, TÜREV ARAÇLAR LİSANSI
Umut ÇALIM 26.10.2021 2015-BİZİM MENKUL DEĞERLER A.Ş.-PORTFÖY YÖNETİCİSİ,2018-ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.-PORTFÖY YÖNETİCİSİ 10 YIL DÜZEY 3 LİSANSI, TÜREV ARAÇLAR LİSANSI

İletişim Bilgileri
İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri
Adres Telefon Fax e-Posta
SARAY MAH. DR. ADNAN BÜYÜKDENİZ CAD. NO:6/10 ÜMRANİYE/İSTANBUL 0216 666 00 50 0216 666 16 51 info@albarakaportfoy.com.tr

Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Adı Soyadı Görev Telefon e-Posta
HASAN SEVENCAN MALİ VE İDARİ İŞLER MÜDÜRÜ 0216 666 00 55 hsevencan@albarakatuk.com.tr




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/977028


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Tam 3.898 3.996 43,60  
Yarım 1.884 1.933 21,09  
Çeyrek 945 966 10,54  
Gümüş.Ons 24,93 24,96 0,25  
Gümüş Gr. 7,93 7,95 0,13  
B. Petrol 82,10 82,10 -0,54  
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