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***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İç Tüzük

25.11.2021 17:19
***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İç Tüzük


***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İç Tüzük )

Türkçe
İç Tüzük

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Açıklamalar

ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. YAZILIM TEKNOLOJİLERİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU İÇ TÜZÜĞÜ



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/979635


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ISBTR 34.155,10 1.468.668 % 10,00  
TRILC 11,88 248.638.050 % 10,00  
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Altın Gr. 689 689 5,59  
Cumhuriyet 4.551 4.620 10,00  
Tam 4.529 4.648 0,94  
Yarım 2.189 2.248 0,45  
Çeyrek 1.098 1.124 0,23  
Gümüş.Ons 23,59 23,62 0,07  
Gümüş Gr. 9,09 9,10 0,09  
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