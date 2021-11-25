***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
25.11.2021 17:31
***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Fonun, İNOOSTER BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş.'ne borç ve sermaye finansman karması şeklinde yapılan 1.000.000 TL değerindeki yatırımı sermayeye dönüşmüştür.
Yatırımcılarımızın bilgilerine arz olunur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/979644
BIST
17:251.816
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 3,88
|Açılış
|: 1.816
|
|Önceki Kapanış
|: 1.812
|
1.834
En Düşük
1.806
17:2511,9800
En Yüksek
|Değişim
|: 0,78%
|| 0,0924
|Açılış
|: 11,9500
|
|Önceki Kapanış
|: 12,0000
|
12,2212
En Düşük
11,8488
17:2513,4551
En Yüksek
|Değişim
|: 0,94%
|| 0,1254
|Açılış
|: 13,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 13,4500
|
13,7288
En Düşük
13,2452
17:25689,61
En Yüksek
|Değişim
|: 0,89%
|| 6,09
|Açılış
|: 689,61
|
|Önceki Kapanış
|: 683,53
|
704,56
En Düşük
680,76
BIST En Aktif Hisseler17:25
|TUCLK
|17,60
|17.328.511
|% 10,00
|
|YEOTK
|55,55
|82.454.116
|% 10,00
|
|TRILC
|11,88
|248.406.010
|% 10,00
|
|UZERB
|33,88
|317.896
|% 10,00
|
|BALAT
|8,80
|781.033
|% 10,00
|
|IDEAS
|37,26
|31.043.615
|% -10,00
|
|KENT
|184,80
|2.395.420
|% -9,99
|
|KZBGY
|30,40
|20.194.111
|% -9,95
|
|AKFGY
|5,10
|21.698.207
|% -8,60
|
|PGSUS
|98,95
|471.465.882
|% -5,67
|
|SASA
|39,40
|2.514.144.241
|% 2,50
|
|PETKM
|7,67
|1.969.834.261
|% -3,40
|
|ASELS
|21,14
|1.747.944.397
|% 0,67
|
|GARAN
|11,75
|1.690.686.605
|% -0,68
|
|KRDMD
|8,76
|1.363.765.971
|% -0,23
|
|YKBNK
|3,35
|884.531.993
|% -3,46
|
|PETKM
|7,67
|1.969.834.261
|% -3,40
|
|VAKBN
|4,01
|827.065.018
|% 0,75
|
|KRDMD
|8,76
|1.363.765.971
|% -0,23
|
|AKBNK
|6,88
|1.058.488.377
|% -1,43
|
|17:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|11,9728
|11,9800
|% 0,78
|
|Euro
|13,4421
|13,4551
|% 0,94
|
|Sterlin
|15,8847
|15,9643
|% 0,54
|
|Frank
|12,7496
|12,8264
|% 0,56
|
|Riyal
|3,1812
|3,1971
|% 0,69
|
|17:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.791
|1.791
|2,98
|
|Altın Gr.
|690
|690
|6,73
|
|Cumhuriyet
|4.551
|4.620
|10,00
|
|Tam
|4.529
|4.648
|0,94
|
|Yarım
|2.189
|2.248
|0,45
|
|Çeyrek
|1.098
|1.124
|0,23
|
|Gümüş.Ons
|23,62
|23,64
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|9,09
|9,10
|0,10
|
|B. Petrol
|82,20
|82,20
|-0,05
|
Seans Raporu
17:25
daha fazla
-
17:40GOZDE
Yüzde 6.32 oranında artışla 9.42 lira fiyatla işlem gören hissede 41, 898, 698 adet işlem
-
17:39TETMT
Yüzde 6.01 oranında artışla 241.80 lira fiyatla işlem gören hissede 54, 079 adet işlem
-
17:38JANTS
Yüzde 5.43 oranında artışla 66.95 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 371, 218 adet işlem
-
17:37INFO
Yüzde 4.74 oranında artışla 5.52 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 793, 473 adet işlem
-
17:36XU100
Endeks 1, 814 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 1 üstünde . İşlem hacmi 28, 469.00 milyon TL de