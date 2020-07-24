***PGA* *ALBRK*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
24.07.2020 15:54
***PGA******ALBRK*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
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Açıklamalar
Şirketimizin Kayıtlı Sermaye Tavanı 20.000.000 TL'den 80.000.000 TL'ye ve Ödenmiş Sermayesi 16.000.000 TL'den 29.000.000 TL'ye çıkarılmış olup kamuoyunun bilgilerine sunulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/861638
BIST
15:52118.857
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -174,45
|Açılış
|: 118.501
|
|Önceki Kapanış
|: 119.031
|
119.144
En Düşük
118.221
15:526,8501
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0066
|Açılış
|: 6,8920
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8920
|
6,8507
En Düşük
6,8335
15:527,9555
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0168
|Açılış
|: 7,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9450
|
7,9593
En Düşük
7,9191
15:52417,43
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 2,22
|Açılış
|: 417,43
|
|Önceki Kapanış
|: 415,21
|
418,03
En Düşük
413,90
BIST En Aktif Hisseler
|EGEEN
|797,50
|157.647.835
|% 10,00
|
|BFREN
|887,80
|22.125.933
|% 10,00
|
|KENT
|2.211,20
|40.772.431
|% 10,00
|
|CEOEM
|4,84
|60.431.582
|% 10,00
|
|DARDL
|13,31
|4.205.694
|% 10,00
|
|YONGA
|29,38
|206.974
|% -9,99
|
|KUTPO
|33,58
|14.455.627
|% -9,97
|
|UFUK
|7,44
|454.823
|% -9,93
|
|ETILR
|3,40
|444.262
|% -8,60
|
|KPHOL
|4,38
|113.147
|% -8,18
|
|SISE
|6,52
|1.479.073.320
|% 3,49
|
|ASELS
|35,22
|1.387.126.605
|% 0,23
|
|EKGYO
|2,33
|801.623.095
|% 0,00
|
|TRKCM
|4,35
|510.522.375
|% 2,59
|
|ALKIM
|14,80
|494.955.739
|% 4,82
|
|EKGYO
|2,33
|801.623.095
|% 0,00
|
|SISE
|6,52
|1.479.073.320
|% 3,49
|
|TRKCM
|4,35
|510.522.375
|% 2,59
|
|TSKB
|1,25
|132.561.071
|% -0,79
|
|GSDHO
|2,35
|211.640.463
|% 2,17
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6994
|8,7430
|% 0,11
|
|Frank
|7,3712
|7,4156
|% 0,12
|
|Riyal
|1,8186
|1,8277
|% 0,01
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.895
|1.895
|7,60
|
|Altın Gr.
|417
|417
|1,99
|
|Cumhuriyet
|2.719
|2.742
|18,00
|
|Tam
|2.801
|2.815
|20,50
|
|Yarım
|1.360
|1.376
|9,10
|
|Çeyrek
|682
|689
|4,50
|
|Gümüş.Ons
|22,59
|22,63
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|4,98
|4,98
|0,01
|
|B. Petrol
|43,54
|43,54
|0,21
|
Seans Raporu
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16:04XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -283, 59 kaybederek (% -0.21 ) 134, 538
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16:04XU100
Endeks 118, 869 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 14 altında . İşlem hacmi 12, 791.00 milyon TL de
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16:03PENGD
Yüzde -3.48 oranında düşüşle 2.77 lira fiyatla işlem gören hissede 19, 478, 876 adet işlem
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16:01ISGSY
Yüzde -3.34 oranında düşüşle 8.98 lira fiyatla işlem gören hissede 649, 874 adet işlem