***PGA* *ALBRK*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama









***PGA******ALBRK*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )İlgili Şirketler [ALBRK]İlgili Fonlar []TürkçeGenel AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 80.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde ödenmiş sermayesi 29.000.000 TL'den 45.000.000 TL'ye çıkarılmış olup kamuoyunun bilgilerine arz ederiz.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/950525BIST