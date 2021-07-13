***PGA* *ALBRK*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
13.07.2021 10:02
***PGA******ALBRK*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
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Genel Açıklama
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Açıklamalar
Şirketimizin 80.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde ödenmiş sermayesi 29.000.000 TL'den 45.000.000 TL'ye çıkarılmış olup kamuoyunun bilgilerine arz ederiz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/950525
BIST
10:121.356
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,72
|Açılış
|: 1.358
|
|Önceki Kapanış
|: 1.357
|
1.360
En Düşük
1.354
10:128,6172
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -0,0180
|Açılış
|: 8,6300
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6500
|
8,6426
En Düşük
8,6078
10:1210,2357
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -0,0170
|Açılış
|: 10,2300
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2550
|
10,2810
En Düşük
10,2187
10:12502,26
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,79
|Açılış
|: 502,26
|
|Önceki Kapanış
|: 501,46
|
503,46
En Düşük
501,21
BIST En Aktif Hisseler10:12
|YAPRK
|33,66
|2.571.516
|% 9,14
|
|TKURU
|210,00
|334.740
|% 6,33
|
|UMPAS
|1,29
|1.672
|% 5,74
|
|BALAT
|4,89
|237.901
|% 5,16
|
|SODSN
|22,04
|105.193
|% 4,75
|
|FADE
|14,16
|12.930.312
|% -9,98
|
|AVHOL
|4,92
|1.618.008
|% -7,69
|
|AYCES
|60,00
|983.005
|% -7,69
|
|VBTYZ
|12,93
|35.153.184
|% -5,76
|
|ISBIR
|5.000,00
|145.000
|% -5,66
|
|GARAN
|8,62
|100.836.291
|% -0,23
|
|THYAO
|13,29
|59.864.699
|% 0,38
|
|PETKM
|5,33
|46.274.054
|% 0,76
|
|VBTYZ
|12,93
|35.153.184
|% -5,76
|
|YKBNK
|2,27
|33.592.628
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,80
|31.059.138
|% -0,55
|
|YKBNK
|2,27
|33.592.628
|% 0,00
|
|PEKGY
|1,09
|15.572.226
|% -3,54
|
|TSKB
|1,22
|15.626.505
|% -0,81
|
|GARAN
|8,62
|100.836.291
|% -0,23
|
|10:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6110
|8,6172
|% -0,21
|
|Euro
|10,2272
|10,2357
|% -0,17
|
|Sterlin
|11,9326
|11,9924
|% -0,18
|
|Frank
|9,3923
|9,4489
|% -0,06
|
|Riyal
|2,2933
|2,3048
|% -0,09
|
|10:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.811
|1.811
|4,60
|
|Altın Gr.
|502
|502
|0,77
|
|Cumhuriyet
|3.300
|3.349
|-34,00
|
|Tam
|3.284
|3.367
|-34,25
|
|Yarım
|1.587
|1.629
|-16,57
|
|Çeyrek
|796
|814
|-8,28
|
|Gümüş.Ons
|26,29
|26,31
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|7,29
|7,30
|0,02
|
|B. Petrol
|75,50
|75,50
|0,34
|