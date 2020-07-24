***PGA* *ALBRK* *ALK*** ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
24.07.2020 18:39
***PGA******ALBRK******ALK*** ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bankamızın yönetim kurulu tarafından alınan kararlar kapsamında
1.Finans endüstrisinde yeni iş alanlarının keşfedilmesi, bu iş alanlarının birer fintech'e dönüştürülerek yeni gelir modellerinin geliştirilmesi amacıyla Albaraka Pörtföy Yönetimi A.Ş bünyesinde yer alan İnovasyon Girişim Sermayesi Yatırım Fonu tarafından yeni bir şirketin kurulmasına ve ilgili şirketin toplam 10.000.000 TL (On Milyon Türk Lirası) sermaye ile kurulmasına, söz konusu miktarın tamamının kurucu ortak olarak Albaraka Pörtföy Yönetimi A.Ş. İnovasyon Girişim Sermayesi Fonundan karşılanmasına, ilgili fonun 10.000.000 TL'lik katılma payı ihracının 5.000.000 TL'sinin (Beş Milyon Türk Lirası) Albaraka Pörtföy Yönetimi A.Ş.'nin kurmuş olduğu fonlar tarafından, 5.000.000 TL'sinin (Beş Milyon Türk Lirası) Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş. tarafından karşılanmasına,
2.Halihazırda mevcut Sürdürülebilirlik ve Sosyal Sorumluluk Komitesi"nin isminin "Sürdürülebilirlik Komitesi" olarak değiştirilmesine
karar verilmiştir.
Kamuoyunun bilgilerine arz ederiz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/861729
BIST
18:05119.202
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 170,47
|Açılış
|: 118.501
|
|Önceki Kapanış
|: 119.031
|
119.202
En Düşük
118.221
18:056,8512
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0077
|Açılış
|: 6,8940
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8920
|
6,8527
En Düşük
6,8335
18:057,9738
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 0,0351
|Açılış
|: 7,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9450
|
7,9738
En Düşük
7,9191
18:05418,48
En Yüksek
|Değişim
|: 0,79%
|| 3,27
|Açılış
|: 418,48
|
|Önceki Kapanış
|: 415,21
|
419,93
En Düşük
413,90
BIST En Aktif Hisseler
|KENT
|2.211,20
|42.103.573
|% 10,00
|
|BRYAT
|91,30
|39.867.449
|% 10,00
|
|CEOEM
|4,84
|63.122.020
|% 10,00
|
|BFREN
|887,80
|23.392.823
|% 10,00
|
|DARDL
|13,31
|7.720.213
|% 10,00
|
|SELGD
|3,24
|1.610.298
|% -10,00
|
|YONGA
|29,38
|296.083
|% -9,99
|
|KUTPO
|33,58
|16.307.900
|% -9,97
|
|UFUK
|7,44
|616.904
|% -9,93
|
|BERA
|8,17
|117.581.723
|% -8,92
|
|SISE
|6,46
|1.814.620.430
|% 2,54
|
|ASELS
|35,08
|1.797.752.832
|% -0,17
|
|EKGYO
|2,33
|1.520.070.274
|% 0,00
|
|TRKCM
|4,31
|618.792.245
|% 1,65
|
|ALKIM
|13,78
|615.767.212
|% -2,41
|
|EKGYO
|2,33
|1.520.070.274
|% 0,00
|
|SISE
|6,46
|1.814.620.430
|% 2,54
|
|IHLAS
|0,91
|164.826.702
|% 3,41
|
|KARSN
|3,09
|471.220.355
|% 1,31
|
|TRKCM
|4,31
|618.792.245
|% 1,65
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,7297
|8,7734
|% 0,46
|
|Frank
|7,3947
|7,4392
|% 0,44
|
|Riyal
|1,8206
|1,8297
|% 0,11
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.900
|1.900
|12,45
|
|Altın Gr.
|418
|418
|3,27
|
|Cumhuriyet
|2.725
|2.749
|25,10
|
|Tam
|2.807
|2.827
|32,00
|
|Yarım
|1.363
|1.380
|12,60
|
|Çeyrek
|683
|691
|6,30
|
|Gümüş.Ons
|22,61
|22,65
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|4,98
|4,99
|0,01
|
|B. Petrol
|42,98
|42,98
|-0,35
|
Seans Raporu
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17:59XU100
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17:57KRGYO
Yüzde 9.90 oranında artışla 4.55 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 691, 272 adet işlem
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17:56KLNMA
Yüzde 4.31 oranında artışla 54.50 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 223, 855 adet işlem