***PGA* *ALBRK* *ALK*** ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***PGA******ALBRK******ALK*** ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler [PGA]İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBankamızın yönetim kurulu tarafından alınan kararlar kapsamında1.Finans endüstrisinde yeni iş alanlarının keşfedilmesi, bu iş alanlarının birer fintech'e dönüştürülerek yeni gelir modellerinin geliştirilmesi amacıyla Albaraka Pörtföy Yönetimi A.Ş bünyesinde yer alan İnovasyon Girişim Sermayesi Yatırım Fonu tarafından yeni bir şirketin kurulmasına ve ilgili şirketin toplam 10.000.000 TL (On Milyon Türk Lirası) sermaye ile kurulmasına, söz konusu miktarın tamamının kurucu ortak olarak Albaraka Pörtföy Yönetimi A.Ş. İnovasyon Girişim Sermayesi Fonundan karşılanmasına, ilgili fonun 10.000.000 TL'lik katılma payı ihracının 5.000.000 TL'sinin (Beş Milyon Türk Lirası) Albaraka Pörtföy Yönetimi A.Ş.'nin kurmuş olduğu fonlar tarafından, 5.000.000 TL'sinin (Beş Milyon Türk Lirası) Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş. tarafından karşılanmasına,2.Halihazırda mevcut Sürdürülebilirlik ve Sosyal Sorumluluk Komitesi"nin isminin "Sürdürülebilirlik Komitesi" olarak değiştirilmesinekarar verilmiştir.Kamuoyunun bilgilerine arz ederiz.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/861729BIST