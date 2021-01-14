***PGSUS*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
14.01.2021 10:38
ici olarak işleme kapatılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/902021
BIST
13:081.563
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 3,69
|Açılış
|: 1.567
|
|Önceki Kapanış
|: 1.559
|
1.568
En Düşük
1.556
13:087,3852
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -0,0176
|Açılış
|: 7,3800
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4200
|
7,4582
En Düşük
7,3685
13:088,9946
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,0058
|Açılış
|: 8,9750
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0300
|
9,0707
En Düşük
8,9774
13:08436,89
En Yüksek
|Değişim
|: -0,60%
|| -2,64
|Açılış
|: 436,92
|
|Önceki Kapanış
|: 439,54
|
441,73
En Düşük
435,43
BIST En Aktif Hisseler13:06
|YAPRK
|117,80
|24.867.584
|% 9,99
|
|KSTUR
|189,30
|1.263.877
|% 9,99
|
|POLTK
|437,40
|10.194.482
|% 9,98
|
|SODSN
|32,00
|833.824
|% 9,97
|
|YONGA
|34,64
|2.326.041
|% 9,97
|
|KUTPO
|55,60
|98.828.237
|% -9,96
|
|UZERB
|86,75
|1.665.653
|% -9,96
|
|DIRIT
|3,90
|571.688
|% -6,47
|
|MZHLD
|34,20
|114.796
|% -6,30
|
|DAGI
|8,40
|43.211.199
|% -6,25
|
|THYAO
|13,37
|1.203.671.976
|% 0,68
|
|DOHOL
|3,69
|1.020.965.457
|% -2,38
|
|TCELL
|17,11
|649.581.387
|% -0,23
|
|SISE
|7,81
|612.850.688
|% -2,13
|
|FENER
|39,92
|583.860.210
|% 2,41
|
|DOHOL
|3,69
|1.020.965.457
|% -2,38
|
|SKBNK
|1,64
|378.043.337
|% 2,50
|
|TSKB
|1,90
|337.602.764
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,46
|343.358.895
|% 0,41
|
|THYAO
|13,37
|1.203.671.976
|% 0,68
|
|13:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3797
|7,3847
|% -0,24
|
|Euro
|8,9866
|8,9953
|% -0,06
|
|Sterlin
|10,0523
|10,1027
|% -0,08
|
|Frank
|8,2889
|8,3389
|% -0,21
|
|Riyal
|1,9626
|1,9724
|% -0,26
|
|13:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.841
|1.841
|-7,76
|
|Altın Gr.
|437
|437
|-2,31
|
|Cumhuriyet
|2.903
|2.947
|-47,00
|
|Tam
|2.891
|2.964
|-43,79
|
|Yarım
|1.397
|1.434
|-21,18
|
|Çeyrek
|701
|717
|-10,60
|
|Gümüş.Ons
|25,15
|25,19
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|5,97
|5,98
|-0,02
|
|B. Petrol
|55,97
|55,97
|-0,09
|