***PGSUS*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu









***PGSUS*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )İlgili Şirketler [PGSUS]İlgili Fonlar []TürkçeBISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi DuyurusuYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarPGSUS.E sırasında gerçekleşen tüm işlemler ve bekleyen tüm emirler BİAŞ Yönetmeliğinin 33/b maddesi uyarınca iptal edilecektir. İptal işlemlerinin tamamlanmasının ardından açılış saatine ilişkin duyuru yapılacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/902044BIST