***PGSUS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
19.03.2020 10:03
***PGSUS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [PGSUS]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
PGSUS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/830625
BIST
11:0685.413
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -163,58
|Açılış
|: 84.940
|
|Önceki Kapanış
|: 85.577
|
86.045
En Düşük
84.803
11:066,5242
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 0,0446
|Açılış
|: 6,4610
|
|Önceki Kapanış
|: 6,4720
|
6,5255
En Düşük
6,4647
11:067,0913
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0170
|Açılış
|: 7,0420
|
|Önceki Kapanış
|: 7,1150
|
7,1299
En Düşük
7,0471
11:06311,54
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 1,83
|Açılış
|: 311,54
|
|Önceki Kapanış
|: 309,72
|
313,11
En Düşük
305,93
BIST En Aktif Hisseler
|OSMEN
|4,95
|5
|% 10,00
|
|GLRYH
|1,66
|1.553.914
|% 9,93
|
|RTALB
|3,99
|950.570
|% 9,92
|
|ETILR
|1,57
|7.852
|% 9,79
|
|ULUUN
|3,17
|8.326.557
|% 9,69
|
|HUBVC
|11,54
|17.214.866
|% -11,71
|
|SUMAS
|6,93
|2.800
|% -10,00
|
|MAALT
|46,14
|151.893
|% -9,97
|
|LKMNH
|4,25
|427.788
|% -9,96
|
|SODSN
|10,28
|18.843
|% -9,90
|
|THYAO
|7,95
|173.641.775
|% 0,63
|
|ASELS
|21,56
|130.871.870
|% -0,83
|
|GARAN
|8,06
|128.547.543
|% 0,75
|
|ISFIN
|2,75
|87.898.772
|% 5,77
|
|ECILC
|3,09
|67.271.430
|% 3,69
|
|ISFIN
|2,75
|87.898.772
|% 5,77
|
|ODAS
|1,18
|38.529.723
|% -1,67
|
|YKBNK
|1,98
|61.893.297
|% 0,00
|
|IHLGM
|0,75
|19.111.780
|% -2,60
|
|THYAO
|7,95
|173.641.775
|% 0,63
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,4734
|7,5109
|% -0,54
|
|Frank
|6,6819
|6,7221
|% 0,23
|
|Riyal
|1,7330
|1,7417
|% 0,73
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.481
|1.482
|-4,52
|
|Altın Gr.
|311
|311
|1,00
|
|Cumhuriyet
|2.086
|2.117
|0,00
|
|Tam
|2.078
|2.131
|2,96
|
|Yarım
|1.004
|1.031
|1,43
|
|Çeyrek
|504
|515
|0,72
|
|Gümüş.Ons
|11,94
|11,99
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|2,50
|2,50
|0,00
|
|B. Petrol
|26,06
|26,06
|1,18
|