***PGSUS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
16.04.2020 10:12
***PGSUS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [PGSUS]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
PGSUS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/838494
BIST
12:4596.160
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 304,80
|Açılış
|: 96.706
|
|Önceki Kapanış
|: 95.855
|
97.065
En Düşük
95.330
12:456,9257
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0136
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9273
En Düşük
6,8896
12:457,5301
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -0,0130
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,5446
En Düşük
7,5032
12:45383,16
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 1,67
|Açılış
|: 383,16
|
|Önceki Kapanış
|: 381,49
|
384,01
En Düşük
379,95
BIST En Aktif Hisseler
|EGCYO
|0,33
|4.499
|% 10,00
|
|EKIZ
|4,18
|179.727
|% 10,00
|
|SODSN
|24,88
|49.959
|% 9,99
|
|RTALB
|9,51
|9.657.106
|% 9,94
|
|GLRYH
|4,44
|4.264.806
|% 9,90
|
|DOKTA
|21,88
|361.961
|% -9,96
|
|PENGD
|3,72
|154.205.180
|% -9,93
|
|TSPOR
|4,90
|55.098.006
|% -9,93
|
|DOCO
|362,00
|61.652.321
|% -9,00
|
|IHEVA
|1,91
|96.782.540
|% -8,61
|
|PGSUS
|51,65
|722.462.182
|% -6,85
|
|THYAO
|10,24
|537.982.456
|% -1,16
|
|ECILC
|4,66
|419.084.484
|% 6,64
|
|ASELS
|26,72
|415.191.240
|% 1,06
|
|MGROS
|30,08
|322.435.238
|% 4,23
|
|ECILC
|4,66
|419.084.484
|% 6,64
|
|IHLGM
|1,01
|56.827.298
|% -0,98
|
|IHLAS
|0,58
|31.462.419
|% -4,92
|
|THYAO
|10,24
|537.982.456
|% -1,16
|
|IHEVA
|1,91
|96.782.540
|% -8,61
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6147
|8,6579
|% -0,18
|
|Frank
|7,1265
|7,1695
|% -0,15
|
|Riyal
|1,8363
|1,8455
|% 0,17
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.720
|1.721
|5,45
|
|Altın Gr.
|383
|383
|1,73
|
|Cumhuriyet
|2.458
|2.519
|14,40
|
|Tam
|2.526
|2.592
|14,70
|
|Yarım
|1.229
|1.261
|7,20
|
|Çeyrek
|616
|631
|3,60
|
|Gümüş.Ons
|15,45
|15,49
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|3,44
|3,45
|-0,00
|
|B. Petrol
|28,24
|28,24
|0,55
|