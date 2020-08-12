***PGSUS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
12.08.2020 16:44
***PGSUS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [PGSUS]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
PGSUS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/868347
BIST
16:321.115
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 5,39
|Açılış
|: 1.115
|
|Önceki Kapanış
|: 1.110
|
1.119
En Düşük
1.096
16:327,2912
En Yüksek
|Değişim
|: 1,20%
|| 0,0866
|Açılış
|: 7,3250
|
|Önceki Kapanış
|: 7,2550
|
7,3304
En Düşük
7,1827
16:328,6086
En Yüksek
|Değişim
|: 1,48%
|| 0,1259
|Açılış
|: 8,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5050
|
8,6396
En Düşük
8,4425
16:32457,53
En Yüksek
|Değişim
|: 3,33%
|| 14,74
|Açılış
|: 457,53
|
|Önceki Kapanış
|: 442,79
|
458,48
En Düşük
433,64
BIST En Aktif Hisseler16:32
|FADE
|3,85
|18.185.671
|% 10,00
|
|KENT
|1.892,60
|20.058.402
|% 10,00
|
|DMSAS
|5,62
|37.451.836
|% 9,98
|
|LINK
|29,32
|8.475.622
|% 9,98
|
|BRYAT
|93,75
|7.564.428
|% 9,97
|
|AYCES
|42,12
|128.815
|% -10,00
|
|PKENT
|780,50
|1.708.748
|% -10,00
|
|NUGYO
|6,40
|34.846.464
|% -9,99
|
|BURVA
|67,75
|4.401.270
|% -9,97
|
|GLRYH
|16,37
|41.500.827
|% -9,96
|
|THYAO
|11,79
|1.979.869.286
|% 1,55
|
|GARAN
|7,14
|1.388.711.194
|% 1,28
|
|EKGYO
|2,07
|1.331.535.121
|% 0,00
|
|KRDMD
|3,03
|936.732.781
|% 6,69
|
|ASELS
|17,88
|903.048.784
|% -1,22
|
|EKGYO
|2,07
|1.331.535.121
|% 0,00
|
|KRDMD
|3,03
|936.732.781
|% 6,69
|
|GARAN
|7,14
|1.388.711.194
|% 1,28
|
|ODAS
|2,45
|465.010.489
|% 3,38
|
|THYAO
|11,79
|1.979.869.286
|% 1,55
|
|16:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,2879
|7,2912
|% 1,20
|
|Euro
|8,5966
|8,6086
|% 1,48
|
|Sterlin
|9,5165
|9,5642
|% 1,55
|
|Frank
|7,9964
|8,0445
|% 2,18
|
|Riyal
|1,9450
|1,9547
|% 1,55
|
|16:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.941
|1.941
|29,16
|
|Altın Gr.
|456
|456
|13,26
|
|Cumhuriyet
|3.021
|3.067
|3,00
|
|Tam
|3.015
|3.093
|9,83
|
|Yarım
|1.457
|1.496
|4,76
|
|Çeyrek
|731
|748
|2,38
|
|Gümüş.Ons
|25,78
|25,82
|1,00
|
|Gümüş Gr.
|6,08
|6,09
|0,33
|
|B. Petrol
|45,30
|45,30
|0,80
|
Seans Raporu
16:32
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16:46PGSUS
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Endeks 1, 116 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 51 üstünde . İşlem hacmi 17, 945.00 milyon TL de
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Yüzde 6.21 oranında artışla 10.26 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 236, 836 adet işlem