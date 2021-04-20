***PGSUS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
20.04.2021 17:53
***PGSUS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [PGSUS]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
PGSUS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/929702
BIST
18:051.365
En Yüksek
|Değişim
|: -0,87%
|| -11,96
|Açılış
|: 1.376
|
|Önceki Kapanış
|: 1.377
|
1.386
En Düşük
1.357
18:058,1180
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 0,0297
|Açılış
|: 8,1150
|
|Önceki Kapanış
|: 8,0650
|
8,1334
En Düşük
8,0681
18:059,7550
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 0,0650
|Açılış
|: 9,7550
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6900
|
9,7800
En Düşük
9,7400
18:05463,15
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 2,61
|Açılış
|: 463,15
|
|Önceki Kapanış
|: 460,54
|
464,30
En Düşük
459,40
BIST En Aktif Hisseler18:00
|AKCNS
|19,69
|64.058.947
|% 10,00
|
|JANTS
|709,50
|51.320.297
|% 10,00
|
|SNPAM
|19,14
|616.978
|% 10,00
|
|BAYRK
|9,58
|14.347.817
|% 9,99
|
|IZTAR
|17,11
|2.725.893
|% 9,96
|
|ESCOM
|5,13
|10.932.900
|% -10,00
|
|KONTR
|55,35
|15.840.888
|% -10,00
|
|SAMAT
|4,23
|17.659.248
|% -10,00
|
|FADE
|14,40
|42.833.343
|% -10,00
|
|MERIT
|170,10
|589.436
|% -10,00
|
|EREGL
|18,06
|1.554.828.325
|% -0,55
|
|GARAN
|7,10
|1.469.126.695
|% 1,43
|
|PETKM
|6,56
|1.082.801.197
|% -0,76
|
|KRDMD
|7,21
|710.249.216
|% -0,96
|
|EKGYO
|1,85
|680.822.633
|% -0,54
|
|EKGYO
|1,85
|680.822.633
|% -0,54
|
|GARAN
|7,10
|1.469.126.695
|% 1,43
|
|YKBNK
|2,11
|420.448.307
|% 1,44
|
|TSKB
|1,26
|235.458.992
|% -2,33
|
|PETKM
|6,56
|1.082.801.197
|% -0,76
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1125
|8,1186
|% 0,37
|
|Euro
|9,7782
|9,7871
|% 0,49
|
|Sterlin
|11,2816
|11,3381
|% 0,06
|
|Frank
|8,8419
|8,8951
|% 0,49
|
|Riyal
|2,1573
|2,1681
|% 0,36
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.775
|1.776
|4,15
|
|Altın Gr.
|463
|463
|2,04
|
|Cumhuriyet
|3.060
|3.108
|8,00
|
|Tam
|3.045
|3.122
|6,08
|
|Yarım
|1.472
|1.510
|2,94
|
|Çeyrek
|738
|755
|1,47
|
|Gümüş.Ons
|25,89
|25,92
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|6,76
|6,77
|0,05
|
|B. Petrol
|66,42
|66,42
|-0,63
|
Seans Raporu
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