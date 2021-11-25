***PGSUS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
25.11.2021 11:18
***PGSUS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [PGSUS]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
PGSUS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/979576
BIST
11:391.823
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 10,57
|Açılış
|: 1.816
|
|Önceki Kapanış
|: 1.812
|
1.834
En Düşük
1.814
11:3912,0302
En Yüksek
|Değişim
|: 1,20%
|| 0,1426
|Açılış
|: 11,9600
|
|Önceki Kapanış
|: 12,0000
|
12,2212
En Düşük
11,8488
11:3913,5235
En Yüksek
|Değişim
|: 1,45%
|| 0,1938
|Açılış
|: 13,4300
|
|Önceki Kapanış
|: 13,4500
|
13,7288
En Düşük
13,2452
11:39692,26
En Yüksek
|Değişim
|: 1,28%
|| 8,73
|Açılış
|: 692,26
|
|Önceki Kapanış
|: 683,53
|
704,56
En Düşük
680,76
BIST En Aktif Hisseler11:39
|TUCLK
|17,60
|15.976.303
|% 10,00
|
|UZERB
|33,88
|211.276
|% 10,00
|
|ISBTR
|34.155,10
|239.086
|% 10,00
|
|MIATK
|23,12
|11.267.555
|% 9,99
|
|SAYAS
|26,64
|18.007.474
|% 9,99
|
|KZBGY
|30,40
|17.973.999
|% -9,95
|
|CMENT
|25,80
|18.060
|% -7,19
|
|TSPOR
|7,75
|260.738.641
|% -5,72
|
|PGSUS
|100,50
|240.704.789
|% -4,19
|
|IDEAS
|40,00
|5.110.010
|% -3,38
|
|SASA
|40,54
|1.150.783.405
|% 5,46
|
|ASELS
|21,78
|792.681.548
|% 3,71
|
|PETKM
|7,89
|758.659.458
|% -0,63
|
|GARAN
|11,80
|545.468.911
|% -0,25
|
|SISE
|11,96
|519.137.487
|% -0,25
|
|PETKM
|7,89
|758.659.458
|% -0,63
|
|YKBNK
|3,46
|307.067.186
|% -0,29
|
|ODAS
|1,61
|138.360.404
|% 1,26
|
|KRDMD
|8,62
|483.174.409
|% -1,82
|
|GARAN
|11,80
|545.468.911
|% -0,25
|
|11:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|12,0101
|12,0302
|% 1,20
|
|Euro
|13,4917
|13,5235
|% 1,45
|
|Sterlin
|15,9908
|16,0710
|% 1,21
|
|Frank
|12,8253
|12,9026
|% 1,16
|
|Riyal
|3,1938
|3,2098
|% 1,09
|
|11:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.794
|1.795
|6,30
|
|Altın Gr.
|691
|691
|7,90
|
|Cumhuriyet
|4.542
|4.610
|-219,00
|
|Tam
|4.517
|4.647
|-219,11
|
|Yarım
|2.183
|2.248
|-105,99
|
|Çeyrek
|1.095
|1.124
|-52,99
|
|Gümüş.Ons
|23,66
|23,70
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|9,11
|9,12
|0,11
|
|B. Petrol
|82,21
|82,21
|-0,04
|