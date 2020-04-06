***PGSUS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
06.04.2020 09:05
***PGSUS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler PGSUS
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Nasuh Nazif Çetin tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/834830
BIST
12:1791.011
En Yüksek
|Değişim
|: 1,63%
|| 1.457,94
|Açılış
|: 90.989
|
|Önceki Kapanış
|: 89.553
|
91.152
En Düşük
90.631
12:176,7577
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,0235
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,7829
En Düşük
6,7161
12:177,3035
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0166
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,3321
En Düşük
7,2586
12:17355,76
En Yüksek
|Değişim
|: 1,48%
|| 5,19
|Açılış
|: 355,76
|
|Önceki Kapanış
|: 350,57
|
357,13
En Düşük
348,06
BIST En Aktif Hisseler
|BTCIM
|2,42
|7.600.200
|% 10,00
|
|GSRAY
|2,20
|194.526.487
|% 10,00
|
|EKIZ
|1,98
|73.040
|% 10,00
|
|AYCES
|15,08
|1.473.634
|% 9,99
|
|PKENT
|126,70
|423.964
|% 9,98
|
|IHGZT
|4,05
|4
|% -10,00
|
|BMELK
|1,23
|5.348
|% -9,56
|
|EGCYO
|0,35
|3.404
|% -7,89
|
|INFO
|5,94
|6.731.898
|% -7,04
|
|RALYH
|7,50
|285.085
|% -6,25
|
|GARAN
|7,67
|277.223.058
|% 1,72
|
|SASA
|9,00
|245.337.620
|% 6,89
|
|GSRAY
|2,20
|194.526.487
|% 10,00
|
|THYAO
|9,09
|167.781.088
|% 1,79
|
|ASELS
|23,60
|158.590.179
|% 1,72
|
|GSRAY
|2,20
|194.526.487
|% 10,00
|
|YKBNK
|1,87
|148.256.277
|% 2,75
|
|PETKM
|3,43
|144.676.282
|% 0,59
|
|GARAN
|7,67
|277.223.058
|% 1,72
|
|TSPOR
|3,13
|90.649.571
|% 9,82
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,3018
|8,3435
|% 0,77
|
|Frank
|6,8960
|6,9375
|% 0,51
|
|Riyal
|1,7943
|1,8033
|% 0,52
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.636
|1.637
|17,92
|
|Altın Gr.
|356
|356
|5,81
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|14,53
|14,57
|0,16
|
|Gümüş Gr.
|3,18
|3,18
|0,06
|
|B. Petrol
|33,48
|33,48
|-0,63
|
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