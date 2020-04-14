***PGSUS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
14.04.2020 10:15
***PGSUS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler PGSUS
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Mehmet Tevfik Nane tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/837719
BIST
16:1897.959
En Yüksek
|Değişim
|: 1,62%
|| 1.560,74
|Açılış
|: 97.491
|
|Önceki Kapanış
|: 96.399
|
98.316
En Düşük
97.273
16:186,7992
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 0,0285
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,8001
En Düşük
6,7646
16:187,4496
En Yüksek
|Değişim
|: 0,90%
|| 0,0665
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,4599
En Düşük
7,3720
16:18378,28
En Yüksek
|Değişim
|: 1,42%
|| 5,28
|Açılış
|: 378,11
|
|Önceki Kapanış
|: 373,00
|
378,43
En Düşük
372,64
BIST En Aktif Hisseler
|PGSUS
|61,60
|677.503.578
|% 10,00
|
|MTRYO
|3,52
|20.098.665
|% 10,00
|
|UZERB
|2,86
|196.864
|% 10,00
|
|KLNMA
|48,88
|38.247.886
|% 9,99
|
|SODSN
|20,58
|70.034
|% 9,99
|
|IHEVA
|2,34
|140.215.528
|% -8,95
|
|TACTR
|3,06
|291.860
|% -8,93
|
|PRZMA
|4,00
|33.011.888
|% -8,05
|
|MZHLD
|11,50
|30.682
|% -8,00
|
|COSMO
|2,11
|11.463
|% -7,05
|
|THYAO
|10,75
|1.456.617.937
|% 5,50
|
|ASELS
|26,40
|1.443.384.320
|% 5,85
|
|GARAN
|8,61
|797.794.253
|% 1,77
|
|PGSUS
|61,60
|677.503.578
|% 10,00
|
|GSRAY
|2,63
|438.645.453
|% 1,94
|
|GSRAY
|2,63
|438.645.453
|% 1,94
|
|IHLGM
|1,10
|162.513.846
|% 2,80
|
|IEYHO
|0,60
|89.844.635
|% 0,00
|
|THYAO
|10,75
|1.456.617.937
|% 5,50
|
|YKBNK
|2,03
|267.259.579
|% 0,50
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5205
|8,5633
|% 0,98
|
|Frank
|7,0411
|7,0835
|% 1,07
|
|Riyal
|1,8030
|1,8120
|% 0,47
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.730
|1.730
|16,09
|
|Altın Gr.
|378
|378
|5,06
|
|Cumhuriyet
|2.418
|2.477
|32,80
|
|Tam
|2.485
|2.548
|33,80
|
|Yarım
|1.209
|1.240
|16,40
|
|Çeyrek
|606
|620
|8,30
|
|Gümüş.Ons
|15,60
|15,65
|0,22
|
|Gümüş Gr.
|3,41
|3,42
|0,07
|
|B. Petrol
|31,06
|31,06
|-0,68
|
Seans Raporu
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16:28XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 2253, 88 artarak (% 1.96 ) 116, 995
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Yüzde 8.28 oranında artışla 1.70 lira fiyatla işlem gören hissede 57, 889, 600 adet işlem
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16:23XU100
Endeks 97, 927 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 59 üstünde . İşlem hacmi 10, 530.00 milyon TL de