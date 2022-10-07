***PGSUS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
07.10.2022 09:12
***PGSUS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler PGSUS
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında SMALLCAP WorldFund Inc. tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1068550
BIST
10:053.555
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 1,36
|Açılış
|: 3.564
|
|Önceki Kapanış
|: 3.554
|
3.564
En Düşük
3.553
10:0518,5853
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0013
|Açılış
|: 18,6350
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6400
|
18,7414
En Düşük
18,5581
10:0518,2041
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0164
|Açılış
|: 18,2900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3400
|
18,3521
En Düşük
18,1462
10:051.021,44
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -1,51
|Açılış
|: 1.021,44
|
|Önceki Kapanış
|: 1.022,94
|
1.031,34
En Düşük
1.020,70
BIST En Aktif Hisseler10:02
|QNBFL
|79,10
|420.955
|% 3,94
|
|ACSEL
|54,75
|111.033
|% 2,43
|
|BRMEN
|2,65
|93.871
|% 2,32
|
|CRDFA
|3,49
|19.002.517
|% 2,05
|
|YEOTK
|32,08
|270.913.676
|% 1,84
|
|RODRG
|34,50
|69.104
|% -7,26
|
|HKTM
|51,00
|77.976.688
|% -4,94
|
|EKIZ
|12,98
|2.038.902
|% -3,21
|
|DIRIT
|3,48
|101.534
|% -2,79
|
|BALAT
|10,66
|531.174
|% -2,65
|
|SASA
|85,20
|8.070.917.425
|% 0,00
|
|THYAO
|84,70
|6.068.194.881
|% 0,00
|
|SISE
|29,46
|4.844.093.236
|% 0,00
|
|EKGYO
|4,31
|2.688.844.172
|% 0,23
|
|YKBNK
|8,14
|2.570.773.735
|% 0,00
|
|ITTFH
|1,86
|31.205.906
|% 0,54
|
|AKENR
|3,51
|41.212.959
|% 6,04
|
|EKGYO
|4,31
|48.065.569
|% 0,23
|
|HDFGS
|2,67
|25.232.370
|% 0,00
|
|SKTAS
|3,15
|20.836.470
|% 0,00
|
|10:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5807
|18,5847
|% 0,00
|
|Euro
|18,1872
|18,1931
|% 0,03
|
|Sterlin
|20,6517
|20,7553
|% -0,07
|
|Frank
|18,6914
|18,8040
|% 0,06
|
|Riyal
|4,9289
|4,9536
|% 0,03
|
|10:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.711
|1.711
|-1,48
|
|Altın Gr.
|1.021
|1.021
|-1,70
|
|Cumhuriyet
|6.836
|6.939
|27,00
|
|Tam
|6.845
|6.909
|-22,00
|
|Yarım
|3.335
|3.378
|-10,00
|
|Çeyrek
|1.671
|1.688
|-6,00
|
|Gümüş.Ons
|20,71
|20,73
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|12,34
|12,36
|0,01
|
|B. Petrol
|94,18
|94,18
|-0,24
|